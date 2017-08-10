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Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaya 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday olarak Temel Karamollaoğlu’nu aday göstermek istediklerini açıkladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:21
Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaya 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerinin Genel Başkanı, Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini söyledi. Saadet Partili Kaya, Karamollaoğlu’nu hem aday gösterip hem de muhalefete ilk aşamada Karamollaoğlu üzerinde anlaşalım teklifi götüreceklerini belirtti.

“KARAMOLLAOĞLU TÜM PARTİLERİN ÜZERİNDE İTTİFAK EDECEĞİ BİRİ"

KRT’de Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan Saadet Partili Kaya şunları söyledi:

“Elbette Saadet Partisi kendi siyasi programını sırf kendisini iktidara getirmek için değil, bu ülkenin 80 milyonuna da huzur ve gelecek vaat ettiğini düşündüğü için bu siyasi projeyi en iyi uygulayabilecek adayların da elbette kendi adayları olduğunu düşünür. Sayın Genel Başkanımız da Türkiye'nin meselelerine vakıf, Türkiye'deki bu siyasi atmosferi düşürebilecek, Türkiye'yi bu kutuplaştırmadan çıkarabilecek bilge bir kişiliğe sahip.

Bizim Genel Başkanımızın diğer tüm siyasi partilerin de üzerinde ittifak edici özellikleri taşıyan bir Genel Başkan olduğunu düşünüyoruz, bu bizim düşüncemiz. Ama elbette sayın Genel Başkanımızdan daha fazla toplumun büyük kesimlerini kucaklayıcı ve toplumu süreçte kazanabileceği hissini oluşturacak bir aday olursa onu da değerlendiririz. Biz kendi adayımızı dayatmayız ama biz kendi Genel Başkanımızı Türkiye’nin şuan ihtiyaç duyduğu başkanlık profili için uygun bir aday olduğunu elbette düşünüyoruz.”

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:21
  1. temel karamollaoğlu
  2. cumhurbaşkanlığı
  3. Saadet Partisi
  • BurakBurak35 dk önce
    Bunlarda kendini kurufasulye gibi nimetten sayıyorlar
  • Reisçi Altuntepe Reisçi Altuntepe 37 dk önce
    Aman kazanırsın falan temeeel
  • sadıksadık39 dk önce
    hala c.b sistemini anlamamış kafa değil eski c.b. yok artık,yenıc.b.hükümet demek aklı evveller.
  • EtemEtem45 dk önce
    Ekonomi hakkinda yaptigikaramsar yorumlara yerverseniz biraz..
  • Yunus 16Yunus 1646 dk önce
    İngiltere Kraliçesinin Adayı Karamollaoğlu. Hayırlı olsun.
  • hrnhrn51 dk önce
    Vızıla bakalım sende geri kalma,konu İSLAMI DEVİRMEK OLUNCA mutlaka sizde bişey söyleyin yoksa ALAMANLAR fonları durduracak,sizi niye DİN DÜŞMANI olarak algılıyorum ? Tavrınız ittifak ortaklarınız ...GERÇEKTEN MÜSLÜMANMISINIZ ?
  • şükrü onukşükrü onuk52 dk önce
    Başkan olacak kişinin Türk halkının ekserisinin kendisine teveccüh göstereceği bir potansiyele sahip olarak bunu teyid ettirmesi lazım.tekrar,tekrar seçim oy ortalaması %0 3 lük potansiyelle bunu bu şekilde açıklamak zorlama bir açıklama olur.
  • Şamil Şamil 1 sa önce
    Ahmaklar.Erbakan hocamın davasına ihanet edenler.Chp hdp ve diğer din düşmanlarıyla ittifak edeceklermiş.Ömrümü Erbakan hocamın davasına adamış bir milli görüşçü olarak bunlara hakkımı helal etmiyorum.Din düşmanlarıyla birlikte hareket edenler için yaşasın cehennem.
  • Adım Türk vesselamAdım Türk vesselam1 sa önce
    Yani bana başkan olmaya namzet haritanım sende 80. Milyonluk ülke yaşlılara emanet edilemiyecek kadar değerliüstelik ne sevilen ne de oy kapasitesi olmayan birinin kurduğu karton kulelerde kendi-kendini bulunmayan hint kumaşı gibi gördüğünün hezeyanları olur ancak. Pensilvanya şatosu için adaylık gösterse onada papaz feto izin vermez sola yalpa yapsa itibar görmez ingiltere ise üstünü çizmiş gibiYa huumilletin aklı ile alay etmeyin bulunduğu mahallede tanıyan seven varsa oraya muhtar sağolsun kazanırsa ne âlâ hizmet hizmettir.
  • MesutMesut1 sa önce
    Konuşmalarını daha önce dinlemiştim.Bence Cumhurbaşkanlığına yakışır bir insan. Şimdiden oy'um kendisine
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