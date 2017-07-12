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FETÖ'nün yeni tezgahı! AK Parti ile Saadet'i birbirine düşürmeye çalışıyorlar

Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaman'ın, FETÖ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kamuoyunda derin şüpheler uyandı. Yaman hakkında somut bir delilin ortaya konulmaması FETÖ'nün AK Parti ve Saadet Partisi'ni birbirine düşürmeye çalıştığı yorumlarına neden oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:01
FETÖ'nün yeni tezgahı! AK Parti ile Saadet'i birbirine düşürmeye çalışıyorlar

Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaman, FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. Saadet Partisi tutuklama kararına büyük tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi il Başkanı Birol Aydın, “Adaletin hava gibi, su gibi bir ihtiyaç olduğunu, geç gelen adaletin de adalete en büyük darbe olacağının da bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen avukat Mustafa Yaman’la ilgili gerekli makamlarla görüşmeler yapıldığı, bilgilendirmeler ve sunulan belgeler doğrultusunda iddia edilen suçun asla yerinde olmadığı ifade edildi. Saadet Partisi kanadından yapılan açıklamada “Bir yanlışlık olduğu ve bu mağduriyetin bir an önce sonlandırılması gerektiği” ifade edildi.

Saadet Partisi il Başkanı Birol Aydın, “İkna olunmasına rağmen hala olması gereken adımların atılmadığını üzülerek müşahede ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BYLOCK BULUNAMADI

Saadet Partisi dışında en sert tepkiyi gazeteci-yazar Yusuf Kaplan verdi. Kaplan, Mustafa Yaman’ın telefonunda ByLock bulunmadığına dair inceleme sonucunu paylaşarak, “FETÖyle ilgisi yok İşte belgesi! Ama Mustafa Yaman tutuklandı KUMPAS BU. İSLÂMÎ KESİMLERİ. BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER!” ifadelerini paylaştı.

“Mustafa Yaman tutuklandı Olmaz. AkParti’yle Saadet birbirine düşürülmek isteniyor. Fitne Kumpas bu. #YamanÇelişki Seyretme Oyuna da gelme. UYARI/YORUM MUSTAFA YAMAN'IN TUTUKLANMASI KIRILMA NOKTASI İSLÂMÎ KESİMLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER BASİRET VE İSTİŞARE ŞART #YamanÇelişki”

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:01
  1. Saadet Partisi
  2. Birol Aydın
  3. Yusuf Kaplan
  4. mustafa yaman
  • Sina SALIKSina SALIK41 dk önce
    @Mustafa Saadet zaten ele geçirilmiş diyorsun. Buradan yazmak kolay. Algı yönetimini bırakıp ispatlarsan sevinirim. Bakın saadetin içinde de fetöcü olabilir ama şimdi şunu iyi anlamak lazım. Fetö ve akp karşıtları hep beraber saldırı içindeler. Burada da yazı yazarlar yorum yaparlar. Bunların içinde sol gruplar kemalistler kısaca geziciler var. Gezi ile başladı. Sonra 15 temmuz ve tabi hala devam ediyorlar ve edecekler. Yani islamiyetten kim rahatsızlık duyar? Geziciler. Şimdi öyle bir hale geldik ki namaz kılan herkese fetöcü diyeceğiz neredeyse. Peki bu kimin işine gelir? Tabi ki gezicilerin. Bu açıdan Erdoğan'da nasıl eskiden dindar nesil istiyorum diyordu. Bu sözlerinin arkasında durmalı. Yani tvlere bakıyorum. İyice açılıp saçıldı herkes 15 temmuz'dan sonra. İnşallah sadece fetöcüler tasfiye ediliyordur. Yanlarına namaz kılan herkesi atıyorlarsa bu işte bir iş var demektir ki bu da yargı darbesidir. Aynı 15 temmuz'da olduğu gibi halk bunu da sorgulamalı ve gereken varsa yapmalı. Bunun yanında @Topalin Oyunlari'na sonuna kadar katılıyorum ama halkı yanına alamayan her zaman kaybeder. Algı oyunları bir yere kadar. Halk bu gidişi iyice sorgulamalı ve yanlışların durdurulmasında Erdoğan'a yardımcı olmalı.
  • NUR NUR 46 dk önce
    Saadet partisi doğru ayakkabı mıoraya oy verenler ne hikmetseak parti ve RTE nın düşmanı senelerdir buna tanık oluyoruzve şaşırıyoruzanlamveremiyoruz chplilerden farkları yokbirebir şahidimsaadet partisiözünü kaybetmiş yoldan çıkmşbu bir gerçek adı var yanlız anavatan gibizorlamayın millet aptal değil
  • hayrihayri46 dk önce
    saadetin chpden farki ne ??? refaah bitmistir yeni vazitanin ismi akpdir... partisanliga gerek yok,.. bu millet oynanan oyunu gördü, hak yolunda yürüyenin arkasindayiz, bu is nurculugu milli görüscülügü asti, bu parcalanmalar geride kaldi, ya Ibrahime su damlasi tasiyacaksin, yada odun, Zaman tarafini belli etme zamanidir, bunca seyden sonra oynanan oyunlari göremeyen varsa, kimse kusura bakmasin kurunun yaninda yasda yanar, herkes kendinsinden sorumludur!!! Bu yolun ilimlisi, ortasi yok!!!
  • Topalin oyunlariTopalin oyunlari48 dk önce
    Siz hala Perincek in oyununu anlamadiniz! Adam hapisten cikarken ne demisti: Bütün tarikatlarin, cemaatlerin sonu geldi. Maalesef Ak parti ve Erdogan topal Perincek in oyununa geldi. Bekleyelim mi yoksa beklemeyelim mi bilemiyorum...
  • KanuniKanuni1 sa önce
    Deve ile pire bir olurmu ?
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Saadet zaten ele geçirilmişti
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