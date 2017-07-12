FETÖ'nün yeni tezgahı! AK Parti ile Saadet'i birbirine düşürmeye çalışıyorlar

Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaman, FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. Saadet Partisi tutuklama kararına büyük tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi il Başkanı Birol Aydın, “Adaletin hava gibi, su gibi bir ihtiyaç olduğunu, geç gelen adaletin de adalete en büyük darbe olacağının da bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen avukat Mustafa Yaman’la ilgili gerekli makamlarla görüşmeler yapıldığı, bilgilendirmeler ve sunulan belgeler doğrultusunda iddia edilen suçun asla yerinde olmadığı ifade edildi. Saadet Partisi kanadından yapılan açıklamada “Bir yanlışlık olduğu ve bu mağduriyetin bir an önce sonlandırılması gerektiği” ifade edildi.

Saadet Partisi il Başkanı Birol Aydın, “İkna olunmasına rağmen hala olması gereken adımların atılmadığını üzülerek müşahede ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BYLOCK BULUNAMADI

Saadet Partisi dışında en sert tepkiyi gazeteci-yazar Yusuf Kaplan verdi. Kaplan, Mustafa Yaman’ın telefonunda ByLock bulunmadığına dair inceleme sonucunu paylaşarak, “FETÖyle ilgisi yok İşte belgesi! Ama Mustafa Yaman tutuklandı KUMPAS BU. İSLÂMÎ KESİMLERİ. BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER!” ifadelerini paylaştı.

“Mustafa Yaman tutuklandı Olmaz. AkParti’yle Saadet birbirine düşürülmek isteniyor. Fitne Kumpas bu. #YamanÇelişki Seyretme Oyuna da gelme. UYARI/YORUM MUSTAFA YAMAN'IN TUTUKLANMASI KIRILMA NOKTASI İSLÂMÎ KESİMLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER BASİRET VE İSTİŞARE ŞART #YamanÇelişki”