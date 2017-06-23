Suudi Arabistan'a gidecek kargodan bakın ne çıktı
Türkiye'den Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere olan kargoda 2 milyon TL değerinde captagon hap ele geçirildi.23 Haziran 2017 Cuma 17:45
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı.
Ekipler kargodaki paketi açtı. Paketten 6 adet TIR panjuru çıktı. Panjurları spiralle kesen ekipler captagon haplarına ulaştı.
Piyasa değeri 2 milyon TL olduğu belirtilen 200 bin captagonun 33 kilo 900 gram olduğu belirtildi.
Kargoyu gönderen ve alacak olan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.