Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan flaş açıklama!

Rostec CEO'su Sergey Çemezov, S-400'lerin Türkiye'de üretilip üretilemeyeceğiyle ilgili soruya 'son derece büyük yatırımlar gerektirir, henüz böyle bir plan yok' yanıtını verdi.

18 Temmuz 2017 Salı 22:32
S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan flaş açıklama!

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldığını belirterek, "Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

Moskova’da düzenlenen MAKS 2017 havacılık fuarı kapsamında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmenin tüm teknik detaylarında Türkiye ve Rusya’nın anlaştığını vurguladı. Çözülmesi gereken idari ve finansman konuları kaldığını belirten Çemezov, "Anlaşmayı sonuca bağlamak için iki ülke hükümetleri arasında alınması gereken bazı kararlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

S-400'LER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİR Mİ?

Çemezov ayrıca, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesinin de son derece büyük yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, henüz böyle bir adım atılmasının planlanmadığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:32
  1. rusya
  2. Türkiye
  3. s-400
  4. Dış Politika Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    1. Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    2. Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti..
    3. Terörist İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu!
    4. Dizel yakıtlı araç sayısı azalıyor
    5. Fatih Terim'i tokatlayan adam konuştu..
    6. Gazze'deki kardeşlerimiz yoksulluk..
    7. IMF'den Türkiye açıklaması
    8. Çarptıkları 112 Acil ambulansının..
    9. Başbakan Yardımcısı Kaynak:..
    10. Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonunda..
    11. Libya Büyükelçisi Abdulkadir’den..
    12. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Bangladeş Başkonsolosu ETSO..
    14. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti
    16. Sercan Kaya Ankaragücü’nde
    17. Nusaybin’de bulunan EYP imha edildi
    18. “Adalet Yürüyüşü FETÖ’den tutuklu 145..
    19. Eski Bakan Murat Başesgioğlu, SFC’yi..
    20. Ürdün ele geçirdiği uyuşturucuları..
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı