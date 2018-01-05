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S-400 sonrası bir imza daha!

ASELSAN ve Fransız-İtalyan ortağı EUROSAM, yeni füze savunma sistemi üretimi için anlaşma imzaladı.

05 Ocak 2018 Cuma 17:21
S-400 sonrası bir imza daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti sürerken, stratejik bir anlaşma haberi geldi.

Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ile Türkiye'den ASELSAN yeni füze savunma sistemi üretimi için anlaşma imzaladı. Açıklamayı EUROSAM yaptı.

Türkiye’nin milli füze sistemlerinin parçası olması beklenen 'Aster- 30 Block 1 NT' adı verilen gelişmiş füze savunma sistemleri 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Türkiye’nin de söz konusu 'geliştirme' çalışmasına katılması ve böylece 2030’lu yılların ihtiyaçlarını da karşılayacak sistemlere sahip olunması öngörülüyor. Bu sistemler NATO’ya entegre olabilecek.

EUROSAM halen kullanımda olan Aster 30 füzelerinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aster-30 füzesi, uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni varyantlar ise 1000 kilometre ve üzeri menzilli balistik füzeleri de önleyebilecek. Aster’in birlikte çalıştığı Arabel radarının 360 derece izleme ve angajman yeteneğine sahip olması da rakiplerine karşı üstünlük kazandırıyor.

Aynı anda 10 hedefe angaje olabiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 kilometre irtifada önlemesi, siviller üzerindeki kimyasal ve nükleer tehdidi asgari düzeye indiriyor. Sistemin deniz platformları üzerinde de kullanılabilmesi mümkün.

Böylece füze savunma sisteminin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin devam eden TF-2000 Hava Savunma Firkateyni ve Bölge Hava Savunma Gemisi projesine de entegre edilmesi söz konusu olabilecek.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:21
  1. EUROSAM
  2. ASELSAN
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