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S-400 mü THAAD mı?

Hava savunma sistemlerinde öne çıkan 2 sistem var. Bunlardan biri ABD yapımı THAAD, diğeri ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemleri.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:54
S-400 mü THAAD mı?

Hava savunma sistemlerinde öne çıkan 2 sistem var. Bunlardan biri ABD yapımı THAAD ve diğeri ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemleri. İşte iki sistemin karşılaştırması...

Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, "Bu iki sistem de tek bir komuta merkezinden otomatik olarak çalıştırılamaz. Tamamen farklı matematikleri ve mantıkları var. Ancak menzillerine ve fırlatma irtifalarına göre ayrı yerlere konuşlandırılabilirler. Birbirlerini çok iyi tamamlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Hodarenok, "Öte yandan, sözgelimi Ürdün ordusundaki bir F-16, İsrail ordusundaki F-16'yı vuramaz. Yani Suudi Arabistan, ABD yapımı sistemi tercih ederse, onu yalnızca S-400 vurabilir. Sırf bu yüzden S-400 alınması da ihtimaller dahilinde" dedi.

S-400

S-400 VE THAAD FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ ARASINDA BAŞLICA FARKLAR

S-400'ler uçak, kruz füzeleri ve İHA'lar gibi aerodinamik hedefleri imha etmeye, THAAD ise kısa ve orta menzilli balistik füzelere yönelik.

THAAD, 150 kilometre irtifadaki hedefleri vurabiliyor, ancak S-400'ün yeni 40H6E füzesi 30 kilometre irtifanın üstünde etkili olamıyor.

Öte yandan S-400 füzeleri, THAAD'ınkilerden daha uzun menzile sahip. S-400'ün 40H6E füzeleri 400 kilometre, THAAD'ın füzeleri 200 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. S-400 360 derece atış yapabilirken, THAAD'ın atış sektörü 90 derece yatay, 60 derece dikey olarak konuşlandırılmış halde çalışabiliyor.

THAAD'ların AN/TPY radarı 1000 kilometre menzilden, S-400'ün radarı 600 kilometre menzilden bir görüş sağlayabiliyor.

İKİ SİSTEM ARASINDAKİ FİYAT FARKI OLDUKÇA YÜKSEK

İki sistem arasındaki başlıca farklılıklardan biri de çalışma prensibi. S-400 hedefi, hemen yanına fırlattığı füzenin başlığının patlamasının ardından ortaya çıkan parçacıklarla imha ederken, savaş başlığı olmayan THAAD hedefi doğrudan kinetik mermi ile vuruyor.

S-400 ve THAAD sistemleri arasında fiyat farkı da oldukça yüksek. 8 füzeli, 6 fırlatma rampalı bir THAAD bataryasının fiyatı 2.3 milyar dolar. 4 füzeli 8 fırlatma rampalı S-400'ün fiyatı ise 500 milyon dolar.

THAAD

KODLARIN ÖNEMİ

Öte yandan satın alacak ülkeler için en önemli kriterlerden bir tanesi de teknoloji transferi ve sistem kodları. Bu kodlar sistem radarlarının dost ve düşman ayrımı yapmasını sağlıyor. Kodları elinde olan ülke bunun kararına verebiliyor. Türkiye’de Rusya’dan S-400 için kod ve teknoloji transferi talep etmişti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:54
  1. S-400
  2. Rusya
  3. THAAD
  4. ABD
  • YavuzYavuz43 dk önce
    Ne derseniz deyin thaad daha iyi thaad sistemiylen atom bombasini vuruyorsun
  • Osmanlı1453Osmanlı145353 dk önce
    Acilen yer altı kaynaklarına ulasmamız lazim dışa gebelikden kurtulup kendi milli ağır sanayi, otomotiv sanayini,petrol ve maden işletmelerinin tam işleyişi sağlanarak elde etmeliyiz. Bağımsiz Türkiye için Reis Yanındayım. Rabbül alemin seni dostlarından emin eylesin. Sana yalaka, çıkarcı, münafık olmayan devlet adamları nerde varsa nasib eylesin amin...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bizde İkisinin, En İyi Özelliklerini BirleştiripEn İyisiniYapalım. Yaparız Hiç Şüphesiz.

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