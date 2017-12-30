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S-400 anlaşmasından sonra ABD'den ilk açıklama

Rusya ve Türkiye’nin, S-400 savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin nihai anlaşmayı imzalamalarının ardından ABD’den ilk tepki geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
S-400 anlaşmasından sonra ABD'den ilk açıklama

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacağını açıklaması ardından Türkiye'ye karşı sürekli tehdit dolu mesajlar vererek geri adım attırmaya çalışan ABD'den resmi imzalar sonrası ilk açıklama geldi.

NATO SİSTEMİ OLMALIYDI...

İsminin verilmesini istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Sputnik’e demecinde, NATO sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, Türkiye’nin, ‘kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu’ savundu.

'ENDİŞELİYİZ'

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye’nin ABD’den füze sistemleri almaya devam ettiğini de ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye’ye teslimatını hızlandıracaklarını kaydetti.

NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı bu nedenle de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde uyarılar yapmıştı.

Rusya ve Türkiye, kullanımda olan en gelişmiş hava savunma sistemlerden biri olarak görülen S-400 füzelerine ilişkin nihai anlaşmayı dün imzalamıştı. Türkiye’nin füzelerin bir kısmı için avans olarak bir kısmı için de Rusya’dan aldığı krediyle ödeme yapmasını içeren anlaşma, 4 S-400 bataryasının teslimini öngörüyor.

Anlaşmaya göre Rusya Türkiye’ye ilk teslimatı Mart 2020’de yapacak.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 16:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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