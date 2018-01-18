''Ryan Giggs'ten utanıyorum''

Manchester United'ın efsanevi kanat oyuncusu Ryan Giggs, ülkesi Galler'in milli takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.



44 yaşındaki Giggs, Galler Futbol Federasyonu'yla 4 yıllık sözleşmenin altına imzasını atarken efsanevi futbolcunun babasından oğluyla ilgili şok bir açıklama geldi.



Giggs'in 62 yaşındaki babası Danny Wilson, oğlunun bu görev için uygun kişi olmadığını çünkü erkek kardeşinin eşiyle ilişkiye girdiğini söyledi.



The Sun'a verdiği demeçte "Normalde dünyanın en gururlu insanı olmam gerekirdi." diyen Wilson, "Fakat ondan utanıyorum. Onun ismini bile ağzıma almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.