Ryan Babel'in alacağı ücret açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Babel'in alacağı ücret şu şekilde;
- 2016-2017 sezonunda 1.200.000 Euro,
- 2017-2018 sezonunda 2.100.000 Euro,
- 2018-2019 sezonunda 2.100.000 Euro Garanti Ücret,
- Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Euro.
Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Babel'in alacağı ücret şu şekilde;
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