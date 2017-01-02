Ryan Babel'in alacağı ücret açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Buna göre Hollandalı futbolcu toplamda 5.4 milyon Euro kazanacak.

Ryan Babel'in alacağı ücret açıklandı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:54
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Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Babel'in alacağı ücret şu şekilde;


  • 2016-2017 sezonunda 1.200.000 Euro,
  • 2017-2018 sezonunda 2.100.000 Euro,
  • 2018-2019 sezonunda 2.100.000 Euro Garanti Ücret,
  • Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Euro.
 
EtiketlerBeşiktaşHollanda
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