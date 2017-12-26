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RVP yeni takımıyla anlaştı

Fenerbahçe, transfer çalışmaları başlarken elden çıkartmak istediği Robin van Persie için LA Galaxy atağa geçti.

26 Aralık 2017 Salı 16:28
RVP yeni takımıyla anlaştı

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve bu sezon da sakatlıklarla boğuşan Robin van Persie Amerika Kulübü LA Galaxy ile anlaştı.

LA Galaxy kulübü Fenerbahçe ile de görüşmelere başladı. Amerikalı yetkililer Fenerbahçe kulübüyle görüşerek Robin van Persie'nin durumuyla ilgili bilgi alıyor. Eğer son dakikada olumsuz bir gelişme olmazsa Fenerbahçe'de Robin van Persie defteri kesin olarak kapanacak.

4 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe böylelikle yabancı oyuncu kontenjanında yer de açmış olacak. Robin van Persie bu sezon 4 maçta forma giydi ve gol atamadı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:28
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