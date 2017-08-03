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Rüzgarla çalışan ''Bulut 17'' piste çıkmaya hazırlanıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Kulübü üyeleri, rüzgar mekanik enerjisiyle çalışan "Bulut 17" adlı araçla Hollanda'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya hazırlanıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:29
Rüzgarla çalışan ''Bulut 17'' piste çıkmaya hazırlanıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rüzgar Enerjisi Kulübü üyeleri, rüzgar mekanik enerjisiyle çalışan "Bulut 17" adlı araçla Hollanda'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya hazırlanıyor.

Kulüp üyeleri tarafından yaklaşık 9 ay süren proje tasarım çalışmalarının ardından son iki aydır üretim aşamasına geçildi. Üretim, Tuzla'daki sponsor firmanın fabrikasında devam ediyor.

YTÜ Rüzgar Enerjisi Kulübü Başkanı Ali Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın tamamen rüzgar enerjisi ile çalıştığını, üzerinde yer alan 2 metre çapındaki rifizör ve kanatlarla rüzgarı alarak mekanik sistemle enerjiyi tekerleklere aktardığını belirten Torun, "Aracın toplam ağırlığı 200 kilogram. Aracın hızlı gitmesi için karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler kullandık." dedi. 

Ortalama hız 50 kilometreye ulaşabiliyor

Torun, aracın hızının rüzgara göre değişkenlik gösterebildiğini ifade ederek, "Biz yüzde 80 verim üzerinden hesapladığımızda araç ortalama 40-50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak rüzgar hızı arttığında yüzde 100 verimin üzerine çıkıp araç çok daha hızlı gidebilir." diye konuştu.

Lisedeyken projesi reddedilen iş adamı sponsor oldu

Öğrencilere sponsor olan firmanın sahibi Ahmet Sabit Bulut da lise 2. sınıf öğrencisiyken TÜBİTAK'a su ile çalışan motor projesi sunduğunu ancak projesinin, "motorun enerji hesabını yapmadığı" gerekçesiyle değerlendirmeye layık bulunmadığı cevabını aldığını dile getirdi.

Bulut, her yıl farklı üniversitelerden öğrencilerin projelerine sponsor olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:29
  1. Torun
  2. Hollanda
  3. Tuzla
  4. Yıldız Teknik Üniversitesi
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