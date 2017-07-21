Rüzgar tersine döndü! Katar'dan flaş BAE açıklaması!

Katar resmi haber ajansı QNA'ya yönelik siber saldırıları araştırma komisyonunun elde ettiği sonuçlar, başkent Doha'daki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.



SALDIRININ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Komisyon üyeleri, teknik araştırmalar sonucunda QNA'ya BAE'da bulunan iki konumdan siber saldırı yapıldığını belirtti.

Saldırıların nasıl yapıldığı bir video sunumuyla aşama aşama anlatılırken, saldırı sırasında gizlenme programlarının kullanıldığı aktarıldı.

Sunuma göre, söz konusu siber saldırı için 22 Nisan'da sistemde bulunan bir açıktan QNA'ya sızılarak virüs yollandı.



SAATİNE KADAR PAYLAŞILDI

Saldırının 23 Mayıs 23.45'te başladığı, 00.13'te ise Katar Emiri'ne atfedilen sahte ifadelerin yayımlandığına dikkat çekilirken, Katar teknik ekibinin saldırıda bulunan IP adresleri arasında doğrudan iletişim olduğunu tespit ettiği vurgulandı.



DİKKAT ÇEKEN TARİH

Sunumda ayrıca, 23 Mayıs'taki saldırıdan dakikalar önce iki bölgedeki IP adreslerinden QNA'ya çok sayıda ziyaretçinin giriş yaptığının gözlendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Yarbay Ali Muhammed el-Muhendi, saldırının ardından Katar'a yönelik önceden planlanmış kampanyanın devreye sokulduğunu ve belli bir senaryo dahilinde yürütüldüğünü söyledi.

Saldırıyı yapanların kimliklerinin Körfez krizinin tarafı olan ülkelerce bilindiğini öne süren Muhendi, söz konusu ülkelerin Katar'la ilişkilerini kesmeleri sebebiyle teknik ekibin IP adreslerinin arkasındaki kişileri öğrenme imkanının olmadığını belirtti.



ABD GAZETESİ İDDİA ETMİŞTİ

Amerikan Washington Post gazetesinde hafta başında yayımlanan haberde de Katar krizine neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğu iddia edilmişti.

Adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişilerin QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlediği öne sürülmüştü.