Rüzgar hızlı esecek

Rüzgarda 5.4 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basıldı. Rüzgarda 1.4 milyar dolarlık yatırım öngören bin MW'lık ilk YEKA projesi için teklifler önceki gün alınmaya başlanırken, son teklif verme tarihi ise 27 temmuz olarak belirlendi. 2015'te kararı alınan yatırım büyüklüğü 4 milyar dolarlık toplam 3 bin MW'lik RES ön lisans başvurularına yönelik yarışmalar ise yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sabah'ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerli ve yenilenebilir kaynakların daha aktif kullanılabilmesi için başlattığı çalışma meyvelerini vermeye başladı. 2017'de yaklaşık 5.4 milyar dolarlık rüzgar yatırımı çekebilmek için kollar sıvandı.

YATIRIMA DÖNÜYOR

Bakanlık geçtiğimiz ay 3 bin megavatlık (MW) rüzgar enerji santralleri (RES) ön lisans başvurularına yönelik düzenlenen yarışmalarda, 11 ayrı bölgede yatırım tutarı 1 milyar dolar olan 710 MW'lık ihaleleri tamamlamıştı. 3 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip olan 2 bin 290 MW'lik RES ön lisans başvuruları için ise yıl sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanması gündemde. İhaleyi kazanan firmalar 3 yıl sürecek olan ön lisans, lisans ve inşaat izin süreçlerinin ardından yatırımı hayata geçirebilecek.