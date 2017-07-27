Rüzgar enerji ihalesine 8 teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, 4 Alman şirketinin yanı sıra, Amerika, Çin, Danimarka merkezli rüzgar türbini üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan şirketlerin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum teklif verdi

Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum oldu

Enerji Bakanlığı'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklifini verdi.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak ihaleye katılmaya karar verdi ve teklifini Enerji Bakanlığı'na verdi" dedi.

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen- Beyçelik Gestamp ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılmasının planladığını kaydetmişlerdi.

Fabrika kurulacak

İhaleyi kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

* Fabrikada en az 2.3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

* YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

* Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak.

* Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak.