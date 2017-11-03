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Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...

Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki Muharrem Eliaçık, gördüğü bir rüya üzerine, 2 işçi ve birçok ekipmanla evinin temelinde 40 metre tünel kazdı ancak define bulamadı

03 Kasım 2017 Cuma 12:43
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...

Onikişubat ilçesi Saçaklızade mahallesinde yaşayan Muharrem Eliaçık, rüyasında gördüğü bir kişinin kendisine evinin altında tünel kazmasını ve defineye ulaşacağını söyledi. Gördüğü rüya üzerine 11 ay boyunca 2 işçi tutarak evinin alt katını aylarca kazdıran Eliaçık, çıkan hafriyatı da evinin bahçesine yığdırdı.

Yaklaşık 40 metre derinlikte tünel kazan Eliaçık'ı bilmediği kişiler tarafından şikayet edildi. Yaşadığı evin kendisine ait olduğunu söyleyen Muharrem Eliaçık, yaklaşık 10 bin lira para harcadığını ve hüsranla sonuçlanan kazıyı yaptığına çok pişman olduğunu söyledi. Eliaçık, “Rüya gördüm. Bir mübarek burayı gösterdi bize. Bu kısmet bize aitmiş. Yaptığıma pişmanım. Neden pişmanım? Çünkü bu benim kısmetimdi, bunu bana çok gördüler" dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:43
  1. Onikişubat
  2. Muharrem Eliaçık

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