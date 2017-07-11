Rüyada hamile olarak görülen kişinin, rüyayı görüş şekline göre ve rüyayı gören kişiye yakınlık derecesine göre, tabirler farklılık göstermektedir. Mesela rüyada hamilelik belirtileri görmek ile rüyada bekar birini hamile görmek çok farklı anlamlara gelebilmektedir.

Rüyada Hamile Olduğunu Görmek

Rüyada, kişinin kendisinin hamile olduğunu görmesi, günlük hayatında sürprizlerle karşılaşacağına işarettir. Bazı tabirciler, rüyasında hamile olduğunu gören kişinin, maddi kazanç sağlayacağına ve ummadığı anda sevindirici bir haber alacağına dair bilgi ve açıklamalarda bulunmaktadır. Rüyasında hamile olduğunu gören kadın, iş ve özel hayatında refaha erişir ve başarılarından dolayı etrafından övgüler alır.

Rüyada Başkasını Hamile Görmek

Rüyasında tanımadığı birisini hamile görmek, rüyayı gören kişinin, her anlamda rahatlayacağı bir döneme gireceğine delalet etmektedir.

Rüyada Tanıdığı Birisini Hamile Görmek

Bazı tabircilerin, rüyada hamile görmek üzerine verdiği bilgi ve açıklamalara göre, rüyada tanıdık birisinin hamile olarak görülmesi, hayırlı kısmete yorumlanır. Maddi kazanç sağlanması ve sıkıntıların sonlanacağı mutlu bir döneme girilmesi de, bu rüyayla ilgili yapılan tabirler arasındadır.

Rüyada Yakın Arkadaşını Hamile Görmek

Hem rüyayı gören kişi, hem de hamile olarak rüyasında gördüğü arkadaşı açısından hayırlı tabirlerle yorumlanan bir rüyadır. Bu rüya, iki taraf için de, yaşanan sıkıntıların sonlanacağına, huzurlu bir yaşama ve maddi-manevi açıdan rahatlanacağına işaret eden hayırlı bir rüyadır.

Rüyada Aileden Birini Hamile Görmek

Rüyada kız kardeşini hamile görmek, kişinin kardeşinin hayatında, kısa sürede büyüyen sorunlar oluşacağını, ancak yine kısa sürede bu sorunların hallolacağını göstermektedir. Rüyada annesini hamile görmek, annenin hayatında çeşitli beklentilerinin olduğunu ve alacağı bir haberle bu beklentilerinin olumlu yönde gerçekleşeceğine işarettir. Rüyada eşini hamile görmek, iki tarafın da isteklerinin gerçekleşeceği şeklinde açıklanmaktadır. Rüyasında, eşinin hamile olduğunu gören kişinin eşiyle arasında ufak fikir ayrılıkları olsa da, maddi açıdan hayırlı kazanç kapılarının açılması, bu rüyayla ilgili verilen bilgi ve yapılan yorumlar arasındadır. Rüyada kızını hamile görmek, kişinin çocuğuyla ilgili bazı kaygılar yaşadığı şeklinde yorumlanır. Kızını rüyasında hamile olarak gören kişi, onun geleceğiyle ilgili endişeler taşımaktadır. Ancak, bu durum sadece kişinin kendisiyle ilgilidir ve kısa sürede atlatılacak bir durumdur.

Rüyada Bekar Birini Hamile Görmek

Bekar birini rüyada hamile görmek, o kişinin kısa bir sürede hayırlı bir kısmetle evleneceğine işaret olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Erkeği Hamile Görmek

Rüyada hamile görmek üzerine yapılan hayırlı tabirlerin aksine, olumsuz şekilde yorumlanan bir rüyadır. Hem maddi hem manevi anlamda, birçok sıkıntı yaşanacağı, bu rüyayla ilgili yapılan tabirler arasındadır. Rüyasında bir erkeği hamile olarak gören kişi, çeşitli sağlık sorunları yaşayacak demektir. Ayrıca bu rüya, iş hayatında maddi kayıp ve özel yaşamda huzursuzluklar yaşanacağına işarettir.

Rüyada Hamilelik Belirtileri

Rüyada hamilelik belirtileri görmek de, hamilelik görmek kadar hayırlıdır. Gerçek yaşamda, aileye katılacak yeni bir ferdin müjdecisi olan hamilelik belirtileri, rüyada da mutlu ve sevindirici haberlerin işareti şeklinde yorumlanır. Rüyada hamilelik belirtileri, kişinin yaşamında, tüm aile fertlerini sevindirecek gelişmelerin yaşanacağına ve bunun belirli bir süre içinde artarak katlanacağına işarettir.

Rüyada hamile görmek, farklı şekillerde tabir edilmektedir.

Rüyada kendini hamile görmek ve karnın giderek büyümesi, hızla artan bir maddi kazanca ve sıkıntlı dönemlerden kurtulmaya işarettir.

Rüyada aileden birini hamile görmek, aile içinde yaşanacak huzurlu günlere ve mutlu haberlere yorumlanır.

Rüyada tanımadığı birisini hamile görmek, umulmayan bir kişiden bir anda yardım görmeye yorumlanır.

Rüyada kız arkadaşını hamile görmek, iki kişi arasında bazı sorunlar yaşanacağına ve bu sorunların giderek büyüyeceğine işarettir.

Rüyada bir erkeği hamile görmek, her anlamda olumsuz şekilde tabir edilmektedir.

Rüyada hamilelik görmek hakkında yapılan tabirler, karnın büyüklüğü ile de ilişkilidir. Karnın bir anda ve aşırı şekilde büyümesi, elde edilecek kazancın birden ve çoğalarak geleceğine işaret olabilir. Rüyada hamile görmek üzerine farklı birçok yorum bulunsa da, genel olarak bu rüya, hayrılara vesile olan bir rüyadır.

Kaynak: www.biobilgi.com