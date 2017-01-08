Rüyada Cumhurbaşkanını gördüyseniz...

Rüyada cumhurbaşkanı görmek görülebilecek en güzel rüyalardan biridir, en güzel ve en müjdeli haberlerin alınacağına delalet eden bir rüyadır. Rüyada cumhurbaşkanı gören kişi hayatı boyunca üzüntü, dert, keder yaşamaz, yokluğa, kıtlığa, hastalığa düşmez, hayatı huzurlu ve keyifli geçer. Rüya sahibinin hayatı başarılar ve zaferlerle dolu olacak, tüm hayalleri gerçekleşecek, bir kişinin hayatta gelebileceği en üst noktaya gelecek demektir.

Eğer bir kişi rüyasında cumhurbaşkanını morali bozuk, yüzü asık görürse bu dinde fesatlığa delalet eder. Eğer cumhurbaşkanı keyifli ve mutluysa Allah katında makbul kimse sayılmaya, zenginliğin artmasına ve işlerin yoluna girmesine delalettir. Rüyasında kendini bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak gören kişi toplumda büyük bir saygınlık kazanacak ve söz hakkına sahip olacak demektir.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Konuşmak



Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak kişinin devlet kapısındaki işi için yetkili biri ile görüşmesi ya da işinde çok yüksek bir rütbe almasına işaret eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Yemek Yemek

Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yediğini görmek iyi değildir. Rüya sahibi bazı sorunlar yaşayacak, sıkıntıya, zorluğa ve darlığa düşecek demektir.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Tokalaşmak

Rüyada kişinin cumhurbaşkanı ile tokalaştığını görmesi çok hayırlıdır. Rüya sahibinin çok yetkili ve servet sahibi birinin yanında barınmasına ve onun sayesinde ekmeğini çıkarıp, rahatlık, bolluk ve mutluluk içinde yaşamasına delalet eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Telefonda Konuşmak



Rüyasında cumhurbaşkanı ile telefonda konuştuğunu gören kişinin resmi kanallar aracılığıyla halletmesi gereken bir işi olduğu ya da resmi kurumlarda çözülmesi gereken bir sıkıntısı bulunduğu anlamına gelir.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Namaz Kılmak

Bu çok hayırlı bir rüyadır, rüya sahibinin devlet büyüklerinden maddi ya da manevi yardım alıp, işini halledeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Olduğunu Görmek

İş hayatında sorunlu geçen bir dönemin kapanacağına, bol kazançlı bir işe girileceğine, kısa bir süre önce tanışılan bir kişi ile yaşanacak bir gönül ilişkisinin evlilikle sonlanacağına, çok sağlıklı bir insan olunacağına ve anne babadan bol bol dua alınacağına yorulur. Ayrıca, son zamanlarda işlerde yaşanan dalgalanmaların yol açtığı parasızlığın sona ereceğine alamet eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı Seçilmek

Ortaya konulmuş bir iş sayesinde mal mülk sahibi olunacağına, uzun zamandan beri çok büyük az kazanç getiren bir işin getirisini artacağına, sevinçli bir haber alınacağına ve sağlık sorunları ile ilgili güzel haberler alınacağına ve mutlu olunacağına işaret eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı Görmek Ve Konuşmak

Zor bir durumdaki akrabalardan birine verilecek olan destek sayesinde aradaki bağların daha sağlamlaşacağına, hayır getirecek bir işe girileceğine, bu işte büyük bir başarıya imza atılacağına, alınacak sevinçli haberler sayesinde bol kazançlı bir dönem geçirileceğine ve edilecek yardımlar sayesinde insanlardan hayır duaları alınacağına işarettir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Ve Ailesini Görmek

Kişinin, gireceği bir işte güvendiği arkadaşları tarafından yalnız bırakılacağı, maddi açıdan çok sıkıntılı bir duruma düşeceği, elindeki bir gayrimenkulü satmak zorunda kalacağı ve ancak daha sonra atacağı bir adım sayesinde çok hayırlı bir işe gireceğine, kazancının günden güne artacağına ve işlerinin büyük hayırlara vesile olacağına alamettir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Ve Eşini Görmek

Rahat edilecek bir işe girileceğine, gerçekleştirilen bir proje sayesinde çok yakında epey kazanç elde edileceğine, sağlıkla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağına, sevilen, sayılan ve takdir edilen bir kişi olunacağına, hayalleri kurulan eve kavuşulacağına ve zorlukların üstesinden gelineceğine alamet eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Yürümek

İşlerde yaşanan sorunların yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağına, maddi açıdan zarar getirecek bir işten uzaklaşılacağına, kaybedilen mal ve mülkün telafi edileceğine ve üzüntü verici bir olayın tatlıya bağlanacağına yorulur. Aynı zamanda, yeni bir işe girileceğine, bu işte yüksek bir mevkiye terfi alınacağına ve mutlu olunacağına işarettir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Koruması Olmak

Yapılmak istenen bir işte ortaya çıkabilecek bütün sıkıntıları bertaraf etmek için gereken adımların kolayca atılacağına, rakiplerin yapabileceği kötülüklerin sevilen kişiler tarafından engelleneceğine, sıkıntılar son bulacağına veeşler arasındaki sevgi ve saygının günden güne artacağına işaret eder. Aynı zamanda, akrabalardan ve tanıdıklardan birçok kişinin kıskanacağı mevkilere terfi alınacağına, bu sayede kazancın sürekli artacağına, iş hayatında yaşanan rehavetin yerini çalışmaya bırakacağına ve çok başarı kazanılacağına tabir edilir.

Rüyada Cumhurbaşkanının Eve Gelmesi

Girilecek bir iş sayesinde uzun zamandan beri yaşanan maddi sıkıntıların biteceğine, haneye bolluk ve bereket geleceğine, zor bir durumdan çok kolay bir şekilde çıkılacağına, kardeşler arasında büyük bağın daha da sağlamlaşacağına ve aile büyüklerinden birinin sağlık durumu ile ilgili olarak olumlu bir haber alınacağına yorumlanır. Aynı zamanda, eğitim hayatı ile ilgili olarak verilen bir kararın çok doğru olduğunun görüleceğine ve hayal edilen birçok şeye yakın zaman içinde ve hiç sorun yaşamadan kavuşulacağına tabir edilir.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Sohbet Etmek

Kişinin, aile hayatı içinde çok güzel şeylerin yaşanacağı, sağlık sorunlarının ve maddi sorunlarının ortadan kalkacağı, yaşadığı tatsız bir durumu tatlıya bağlayacağı, aile bireylerinin arasına nifak sokmaya çalışan birini haneden uzaklaştıracağı ve hayırlı bir evlada sahip olacağı anlamına gelir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Şoförü Olmak

İş hayatında çeşitli ayak oyunları çeviren rakiplerin yenilgiye uğratılacağına, maddi ve manevi olarak çok iyi bir konuma ulaşılacağına, iş konusunda yeni bir sayfa açılacağına, yakın bir zamanda hayal edilen eve kavuşulacağına ve anne baba arasında yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanacağına delalettir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Ve Başbakan Görmek

Zor günlerin geride kalacağına, sorunların ve sıkıntıların iş konusunda deneyimli birinin vereceği destek ile çözüme kavuşacağı,alınacak hayırlı bir haber sayesinde deyim yerindeyse sevinçten havalara uçulacağı, kötü kişilerin haneden uzaklaştırılacağı ve çıkan dedikoduların sona ereceğine işaret eder.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Seyahat Etmek

İş hayatında sevilen ve saygı gören biri olunacağına, karanlıkların aydınlanacağına, kazanılan bir yarışmadan para kazanılacağına, sosyal hayat içinde sevilen bir kişi olunacağına, rakiplerin yenilgiye uğratılacağına ve zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine yorumlanır.

Rüyada Cumhurbaşkanı İle Çay İçmek

Mutlu bir yuvaya sahip olmaya, sorunlardan kurtulmaya, iş hayatında çok iyi bir noktaya gelmeye, sevilen bir kişi ile mutlu bir yuvaya sahip olmaya, eşler arasında yaşanan tartışmaları sonlandırmaya, hayır getirecek bir adım atmaya ve sorun yaratan kişileri aileden uzaklaştırmaya ve sevinmeye delalet eder. Aynı zamanda, çok yakın bir arkadaşın sorunlarından kurtulmasına yardımcı olmaya alamet eder. Cumhur başkanı görmekte aynı anlamdadır.

Rüyada Cumhurbaşkanı Görmenin Psikolojik Yorumu

İş hayatında kazanılan başarı ile kişinin ruhsal olarak çok rahat edeceği ve bu rahatlığın rüyalarda kendisine yer bulup duyulan ruhsal ferahlamayı arttıracağı şeklinde açıklanabilir. Bununla birlikte, aile hayatında ve sosyal hayat içinde mutlu olunmasının, zorlukların aşılmasının ve sıkıntıların son bulmasının birçok şekilde rüyaya yansıyabileceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda, hayır getiren bir olayın yaşattığı sevincin bazı yollarla zihinde yer bulacağı anlamındadır.

Görülen semboller farklı durumları ve olayları betimlemektedir. Uzun zamandan beri yapılmak istenen bir çalışmada sona gelinmesi ya da çok mutlu olunacak bir durumla karşı karşıya kalınması ile kişinin kendisini rüyalarda da çok huzurlu, mutlu ve rahat göreceği anlamına gelir.

Kaynak: Rüya Tabirleri .com