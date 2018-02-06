Rütbeli askerlere FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde rütbeli askere operasyon düzenlendi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.