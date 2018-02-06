Rütbeli askerlere FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Kastamonu merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı.06 Şubat 2018 Salı 14:07
Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde rütbeli askere operasyon düzenlendi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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