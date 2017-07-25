Rusya'yla önemli 'domates' görüşmesi
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.25 Temmuz 2017 Salı 10:41
Rusya, Türkiye'ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin görüşme için tarih verdi.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.