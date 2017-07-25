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Rusya'yla önemli 'domates' görüşmesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 10:41
Rusya'yla önemli 'domates' görüşmesi

Rusya, Türkiye'ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin görüşme için tarih verdi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik ilk kapsamlı görüşmenin 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:41
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