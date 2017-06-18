Rusya'yı yaş meyve sebzede o ilimiz besliyor

Türkiye'den 2017 yılının ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonuna 123 milyon 738 bin 321 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. İhracatın 39 milyon 89 bin 390 dolarlık kısmının gerçekleştirildiği Trabzon, 21 il arasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk 5 ayında Rusya'ya 215 bin 379 ton yaş meyve ve sebze ihraç edildi. Bu ürünlerin karşılığında 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir sağlandı.

Aynı dönem içinde Trabzon'dan 39 milyon 89 bin 390 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 32'sinin gerçekleştirildiği Trabzon, bu ürünlerin ihracatını yapan 21 il arasında ilk sırada bulunuyor.

Trabzon'dan yapılan meyve sebze ihracatında, önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 144, değer bazında ise yüzde 80 artış yaşadı.

"Trabzon menşeli firmalar, her yıl sektörün ihracat lideri"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yılın 5 aylık ödeminde Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında lider olduğunu söyledi.

Rusya'ya bu dönemde 215 milyon 379 bin 859 kilogram yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını belirten Gürdoğan, ihracat karşılığında ise 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir elde edildiğini vurguladı.

Gürdoğan, Trabzon'dan gerçekleşen ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde ise yüzde 58 arttığını ifade ederek, "Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin düzelmesi ve akabinde ihracat yasaklarının önemli ölçüde kalkmasıyla ihracatımız hızlı bir yükseliş trendine girdi. Önümüzdeki aylarda da bu yükselişin daha da üst rakamlara ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Trabzon menşeli ihracatçı firmaların, her yıl sektörün ihracat lideri olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, bu yıl toplam sektör ihracatının yüzde 32'sinin Trabzonlu ihracatçılar tarafından yapıldığını belirtti.

Gürdoğan, Rusya'ya ürünlerin deniz yolu ile sevk edildiğini anımsatarak, "Trabzolu ihracatçılar tarafından Samsun limanı üzerinden Rusya'nın Naovorossisk, Gelencik ve Tuapse limanlarına tarifeli Ro-Ro gemileri çalışıyor. Rusya'ya sevk edilen ürünler, deniz yolu ile bu limanlara ulaştırılıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA