Rusya'yı sarsan olay!

Rusya'nın Sibirya kentindeki Sakha bölgesinde bulunan Alrosa adlı şirketine ait elmas madeninde su girişiyle ilgili meydana gelen teknik arızadan dolayı maden ocağını su bastı.

102 KİŞİ KURTARTILDI, 17 KİŞİ KAYIP

Yetkililer, 17 kişinin kaybolduğunu, 102 işçinin de kurtarıldığını bildirdi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üretimin de aksaklıklar yaşanmayacağını ifade etti.