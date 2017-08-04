Rusya'yı sarsan olay!
Rusya'daki bir elmas madeni ocağını su basması sonucu 17 işçinin kayıp olduğu belirtildi.04 Ağustos 2017 Cuma 21:37
Rusya'nın Sibirya kentindeki Sakha bölgesinde bulunan Alrosa adlı şirketine ait elmas madeninde su girişiyle ilgili meydana gelen teknik arızadan dolayı maden ocağını su bastı.
102 KİŞİ KURTARTILDI, 17 KİŞİ KAYIP
Yetkililer, 17 kişinin kaybolduğunu, 102 işçinin de kurtarıldığını bildirdi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üretimin de aksaklıklar yaşanmayacağını ifade etti.