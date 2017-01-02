Rusya'ya yapılan yaptırımları inceleyecek

ABD'nin Obama yönetiminde Rusya'ya uyguladığı yaptırımları, Donald Trump inceleyecek.

Rusya'ya yapılan yaptırımları inceleyecek
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:29
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ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump’ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırı bilgilerini incelemek istediği bildirildi.

RUSYA'YA YAPILAN YAPTIRIMLARI İNCELEYECEK

Trump’ın Basın Sözcüsü Sean Spicer, “Seçilen Devlet Başkanı, önümüzdeki hafta istihbarat servisi temsilcileri ile görüşerek istihbarat bilgilerini inceleyecek ve Obama hükümetinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya’nın yaptıklarına uygun bir karşılık olup olmadığını değerlendirecek“ dedi.

 
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