'Rusya'ya tehdit' iddiası

Rus uzman, Kazakistan'da muhtemel bir iktidar değişikliğinin Rusya için tehdit olabileceğini öne sürdü

'Rusya'ya tehdit' iddiası
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:39
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Kazakistan'da mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev’in görevi bırakması ile beklenen iktidar değişikliğinin Rusya için bir tehdit oluşturabileceği iddia edildi.

“Moskova'nın Yankısı" radyosunun “Özel görüş” konulu programına katılan ünlü Orta Asya uzmanı Arkadiq Dubnov, son zamanlarda sıkça gündeme gelmeye başlayan Kazakistan’daki iktidar değişimi konusunu değerlendirdi.

Dubnov, "Böyle değişiklik İslam Kerimov’un ölümünden sonra Özbekistan’da şimdilik herhangi bir problem yaratmadı. Ancak Kazakistan’da bu süreçte iç dinamiklere bağlı sorunlar yaşanabilir. Nursultan Nazarbayev’in çevresindeki liderler onun gibi Moskova ile düzgün ilişkileri istemeyebilirler. Rusya ise bu ülkedeki Rus azınlığının bu süreçte zarara uğramasını istemeyecektir” dedi.

Rus uzmana göre, Orta Asya’da Rusya en çok Tacikistan ile sorunlar yaşamaktadır. Ona göre, Batılıların Afganistan’dan çekilmesi Orta Asya’da büyük bir istikrarsızlık yaratmayaca

 
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