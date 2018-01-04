Rusya’ya Suriye’de yeni yıl şoku! 7 savaş uçağını kaybettiler

Havan toplarıyla açılan ateş sonucu 7 uçakla bir mühimmat deposu havaya uçurulmuş. Rus askerleri arasında ölü ve yaralı sayısı hakkında ise bilgi verilmiyor.

Rusya’ya Suriye’de yeni yıl şoku

Rusya’nın asker göndererek Suriye ihtilafına resmen dahil olduğu Eylül 2015 tarihinden buyana Hmeymim üssüne en ciddi saldırının 5 gün önce 31 Aralıkta düzenlendiği yeni ortaya çıktı.

Kommersant gazetesi manşetten yayınladığı “Hmeymim ateş altında” başlıklı haberinde hangi guruptan oldukları anlaşılmayan saldırganların üssü havan toplarıyla ateşe tuttuklarını duyurdu. Rusya’daki iki farklı askeri kaynaktan haberi doğrulattığını vurgulayan gazete, “31 Aralık tarihinde Hmeymim üssüne yönelik düzenlenen saldırıda dört SU-24 bombardıman uçağı, iki adet SU-35 avcı uçağı ve bir AN-72 nakliye uçağı yok edilmiş. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 uçağın yanı sıra mühimmat deposu olarak kullanılan binaya bomba isabet etmesi sonucunda burası da havaya uçmuş. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı ve kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor. Askeri kaynaklar sadece onlarca yaralı olabileceğini dile getiriyor” satırlarını yazdı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Rusya’nın önde gelen gazetesi Kommersant manşetten Hmeymim üssünün saldırıya uğradığını duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı şu ana kadar olayı doğrulayan veya yalanlayan resmi açıklama yapmış değil. Kremlin Sarayının sıkı taraftarı Rus yayınları ise Kommersant gazetesi haberinin gerçekleri yansıtmıyor olabileceği vurgusu yaparak, “Teröristler Rusya’nın Hmeymim üssüne saldırı gerçekleştirmiş olsalardı bu olayı çoktan tün dünyaya büyük başarıları olarak duyurmuş olurdu. Aradan günler geçmesine rağmen Suriye’deki terörist guruplar suskun. İkinci şüphe Suriye topraklarını ve özellikle Rus üssünü uydularla izleyen Amerika Hmeymim’de tahribat tespit etmiş olsaydı hemen haber ajanslarına servis ederdi. Böyle bir uydu çekimi de ortalarda yok” demekte.

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne saldırı haberi öncesinde yine aynı 31 Aralık tarihinde Rusya’ya ait MI-24 taarruz helikopterinin bölgede kaza geçirdiği Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 4 gün gecikmeyle açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık tarihinde Mısır ve Türkiye ziyaretleri öncesinde ansızın Hmeymim üssünü ziyaret etmişti. Suriye’de DEAŞ terörünün yenilgiye uğratıldığını Beşar Esad ile birlikte ilan eden Rusya lideri, aynı gün ana kuvvetlere Suriye’den çekilme emrini verdiğini ilan etmişti