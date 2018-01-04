Rusya'ya Suriye'de ağır darbe! 7 savaş uçağı vuruldu...

Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne düzenlenen havan saldırısı nedeniyle 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

Rus Kommersant gazetesinin isimsiz askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de havan saldırısı yapıldığı öne sürüldü.

Rusya’nın Suriye operasyonu kapsamında yaşadığı en ağır kayıplardan biri olarak tanımlanan saldırı nedeniyle üste bulunan 10’dan fazla askerin yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Rus Hava Kuvvetlerine bağlı en az 4 Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Bir mühimmat deposunun da tümüyle imha edildiğinin öne sürüldüğü iddialara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, 31 Aralık 2017'de Mi-24 model savaş helikopterinin Suriye’deki Hama hava üssü yakınlarında teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.