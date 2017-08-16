Rusya'ya resti çektiler: Cevap vermeye hazırız!

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, 14-20 Eylül tarihlerinde yapılacak Rus-Beyaz Rusya 'West 2017' askeri tatbikatı sırasında Rus birliklerinin Ukrayna topraklarını işgali ihtimalinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelendiğini söyledi. Poltorak, ''Rus birliklerinin tüm hareketlerinin farkındayız , mevcut olan ve tatbikat sırasında meydana gelebilecek yeni tehditlere gerekirse cevap vereceğiz'' diye konuştu.

Poltorak ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının işgal tehditleri için yeterli tedbirler öngördüğünü vurguladı.

Poltorak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada, Rusya ve Beyaz Rusya'nın yapacakları şey bir tatbikat olmasına rağmen böyle bir tehdit göz ardı edilmedi. Egzersizler potansiyel olarak bir tehlike teşkil ediyor. Çünkü çok sayıda askeri personel Beyaz Rusya topraklarındaki tatbikatların bir parçası olarak Ukrayna sınırına geçiyor. Ukrayna sınırında olacak her şey Ukrayna için bir tehdit olarak görülüyor."

Rusya ve Beyaz Rusya'nın katılacağı 'West 2017' ortak tatbikatı 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk verilere göre tatbikata 13 bin askeri katılması bekleniyor. Poltorak, tatbikatların hem Ukrayna'ya hem de Rusya ile sınırı olan herhangi bir Avrupa ülkesine saldırı başlatmak amaçlı kullanılabileceğine inandığını belirtti.