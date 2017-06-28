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Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan çıkarmaya hazırmış!

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Andican ziyareti sırasında yaptığı açıklamada radikallerden Özbek vatandaşlığını almak için hazır olduğunu, söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:29
Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan çıkarmaya hazırmış!

Sputniknews'in 05-06-2017’de tarihinde yayınladığı habere göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Andican ziyareti sırasında yaptığı açıklamada radikallerden Özbek vatandaşlığını almak için hazır olduğunu, söyledi.

“Özbekistan TV” kanalında yayınlanan konuşmasında Şevket Mirziyoyev ısrarla şunları söyledi: “Biz eğer geleceğimizin barış içinde olmasını istiyorsak, o zaman şiddet içeren aşırılara karşı bu fırsatları değerlendirmemiz gerekir.” Başkan, bu konudaki yönetim yetkilileri tarafından yapılan hatalara da ayrıca işaret etti. Hataların müsamaha edilmemesi gerektiğini ve faaliyetlerde aşırı hareketlere bağlı kişinin yakınlarını kamusal alandan uzaklaştırmak gerekir, dedi.

Mirziyoyev: “Biz toplumdan sapanları bilgi ve somut örnekler üzerinden topluma geri dönüşünü sağlamaya çalışıyoruz. Eğer beş ilçede 20-30 kişi sapmışsa, bu kişiler arasından 25 tanesi görüşlerinden dönmüyor ise, O zaman onlardan Özbek vatandaşlığını almalıyız ve ben bunu yapmaya hazırım’’ dedi.

Şevket Mirziyoyev kimdir? 

Şevket Mirziyoyev, yönetimi İslam Kerimov kasabından miras aldı. Mirziyoyev, ekonomik alanda bazı kararları birbirlerine karşı önerse bile kendini insanlara ve uluslararası topluma bir reformcu olarak sunmaktadır. Ama İslam ve Müslümanlara karşı savaşta yeni bir zirveye ulaştı. Tıpkı Kerimov zamanında olduğu gibi mahkumlara karşı adaletsizlik ve yürütülen baskılar devam etmekte ve Kerimovun’un yaptığı gibi mahkumların mahkûmiyetleri bitmesine rağmen mahkûmiyet sürelerini tekrar tekrar aynı şekilde uzatmaktır. Şevket Mirziyoyev otorite ve gücü sayesinde Özbekistan’da Müslüman ailelere yaptığı baskı ve zulümler şiddetlendi. Son zamanda aileler polis ve istihbarat çalışanların zulmünden kurtulmak için artık ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar.

Kerimov, kibri ve bölgede sağlamaya çalıştığı diktatörlüğü nedeniyle komşu ülkelerden bağını koparmış ve onlara karşı tutumu neredeyse düşmanca olmuştu. Şevket Mirziyoyev döneminde bu ilişkiler biraz daha düzeldi.

Özbek güvenlik birimleri şimdi de komşu cumhuriyetlerde serbestçe hareket etmeye başladı. Özellikle, bu yılın Mayıs ayında Özbek güvenlik hizmetlerinden oluşan 40 kişilik özel bir grup Özbekistan’dan Kırgızistan’a taşındı. Bu özel grup 15 gün içinde Özbekistan’dan Kırgızistan’a kaçan Müslümanları yakalamak için avcılık yapıyor. Özbek Güvenlik Hizmetlerinin yapmış olduğu insan avı operasyonlarına Kırgız Güvenlik Hizmetleri de ciddi anlamda yardım ediyor.

Bu yapılan uygulamalar Mirziyoyev’in İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşındaki tezahürleridir. O da Kerimov’un yolunda çalışmaya devam ediyor. Müslümanların yakınlarına baskı yaparak kırmızıçizgiyi aşanları bulmaları ve haber vermeleri isteniyor.

O kişileri güvenlik güçlerine getirmeleri de ayrıca yakınlarından talep ediliyor. Böylece kamuoyu baskısı erkekler ve kadınlar olmak üzere tüm Müslümanlara karşı devam ediyor. Hatta, onlar 80 yaşındaki adamı dahi soruşturmaya çağırmaya utanmıyorlar ve soruşturma sürecinde gün boyunca işkence yapıyorlar.

Bizler Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan mazlum Özbek ve dünyanın başka bölgelerindeki Müslümanların kukla yöneticilerin şerrinden kurtarmalarını niyaz ediyoruz. Zira bu kukla yöneticiler, Batı’daki efendilerini razı edebilmek için halkına zulüm ve baskı uygulamaktan asla geri durmuyorlar.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:29
  1. Özbek güvenlik birimleri
  2. Şevket Mirziyoyev
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