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Rusya'ya karşı şok çıkış: Dünya'nın meselesi

Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, Kırım'ın işgal edilmesi sorununun Ukrayna’nın değil, tüm dünyanın meselesi olduğunu söyledi.

Rusya'ya karşı şok çıkış: Dünya'nın meselesi
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:42
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Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Kırım ve Sivastopol’deki insan haklarıyla ilgili aldığı son kararın önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'nın BM kararlarına karşı durarak kendisini ortaya koyduğuna işaret eden Kırımoğlu, "Bizim için önemli konulardan birisi Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların sürdürülmesidir. İşte bu alınan kararlar bu yaptırımlara temel oluşturuyor. BM’nin kararı Rusya’nın işgalci ve saldırgan olduğunu, işgal ettiği topraklarda ise insan haklarına saygı göstermediğini ve suç işlediğini göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

Kırım’ın işgalden mutlaka kurtulacağını belirten Kırımoğlu, “Bu mesele sadece Ukrayna'nın meselesi değil, dünyanın meselesidir. Uluslararası hukuka karşı suçlar işlenmeye devam edecek olsa o zaman bütün dünya tehlikede demektir. Herkes benim silahım, tankım fazla diye başkalarının toprağını alacağım derse buna da dünya gözünü yumarsa o zaman üçüncü dünya savaşına hazırlanmak lazım” diye konuştu.

Yarımadanın işgalden kurtarılması için Budapeşte Memorandumu temelinde Karadeniz ülkelerinin de içinde yer alması öngörülen 'Cenevre Plus' oluşumu hususunda önemli bir adım atılamadığını kaydeden Kırımoğlu, Minsk Anlaşması dahilinde ise Kırım meselesinin çözülemeyeceğini dile getirdi.

Rusya'nın Kırım'daki işgalinin sonlandırılması için diplomatik çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Kırımoğlu, genel olarak da Minsk Anlaşması’nın Kiev ile Moskova arasındaki problemleri çözecek bir içeriğe sahip olmadığını ve başka formüller bulunması gerektiğini savundu.

Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasaklanmasından sonra yarımadadaki baskıların daha da arttığını bildiren Kırımoğlu, bugüne kadar 350-400 civarında, çoğunluğu Kırım Tatarlarına ait evlere, camilere ve okullara baskınlar yapıldığını aktardı. Kırımoğlu, yarımadada yaşayan herkesin tehlikede olduğunu ifade etti.

Yarımadanın işgalinden sonra evlerini terkederek Ukrayna anakarasında yaşamak zorunda kalan Kırım Tatarları için Türkiye'nin yardımıyla, okul ve caminin de içinde olduğu bir toplu konut projesi üzerinde çalışıldığını dile getiren Kırımoğlu, “Çok insanımızın yaşayacak yeri yok. Ev kiralayacak olsalar kazançları ev kirasına bile yetmeyecek. Onun için bu bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

 
EtiketlerKırım Tatar Milli MeclisiBMMustafa Abdülcemil Kırımoğlukırım ın işgalirusya kırım
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