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Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor

Trabzon Maçka ilçesinde bulunan eski NATO üssü için Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'dan açıklama geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:47
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor

2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssünün nasıl değerlendirileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçenin Ortaköy mahallesindeki eski NATO üssünün 46 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olduğunu hatırlattı. Tesisin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tarafından inşa edildiğini kaydeden Koçhan, "Burada profesyonel bir ekiple çalışarak yarı olimpik bir yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Boş alanlar var 2-3 katlı bir konaklama tesisi de yapılabilir. 8 tane hangarın hepsi tek başına bir tesis olur. Yüzüklerin Efendisi'nden Hobbit evleri var. Onlar gibi bir proje de hazırlanabilir" dedi.

"Burada özel bir macera alanı olacak"

NATO üssünün giriş alanına paintball sahası olarak değerlendirileceğini belirten Koçhan "Paintball derken basit düşünmemek gerekiyor. Oralara efektler koyarak zenginliği arttıracağız. Burada özel bir macera alanı olacak. Kültür ve tarih bir turizm ama eğlence de bir turizm. Trabzon’un en büyük eksiği bana göre eğlence merkezleri. Hanganlara korku tünelleri de yapılabilir. Maçka tek başına kışın 23 bin nüfusla böyle bir tesisi çeviremeyebilir ama Trabzon’da kış aylarında özellikle öğrencilerden ilçeye çok büyük bir talep olacağının kanaatindeyim. Bu projeyi hayata geçirirsek yazın burada sıra bulamayız. Sadece Maçka’ya 1,2 milyon turist geliyor. Bu proje Maçka’nın gelecekteki en önemli projelerinden bir tanesi olacak. Hazinemiz bir şey çıkarmadı. Burayı bir spor tesisi, turizm alanı ve günübirlik dinlenme alanı olarak imar planını yapıyoruz. Hızla bu yolda ilerliyoruz. Laf olsun diye söylemiyoruz hayal ediyoruz ama bir iki adım attıktan sonra paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:47
  1. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan
  2. nato üssü
  • Ayyıldız Ayyıldız 21 dk önce
    Yok yoook domuz çiftliği açın. Ulan şu memleketteki yöneticilerin birinin aklı niçin milli değerleri ön plana almaz arkadaş. Gâvurun sömürdüğü yetmemiş hâlâ gâvurun daha nasıl yediririz diye kafa yoruyor. Tövbe tövbe.....neyse....
  • Mustafa Mustafa 53 dk önce
    Oranın yeniden radar üssü olması gerek bu sefer nto deil aselsan veya askeriye tarafından yeniden radar üsleri yapılıp füze donanma sistemleri ile yeni bir üs yapılması gerek Karadeniz’in böyle bir üssü olması gerek bırakın Hobbit evini mevini hayvancılığı savunma savunma savunma
  • Allah akil versinAllah akil versin1 sa önce
    Oraya Osmanlı Tarzı bir Külliye yapsanız. Millete dinini imanını öğretecek irfan sahibi insanları arayıp bulsanız. Olmaz mi. Ama size eğlenmek gerek cebiniz para dolsun yeter ki. !!!!
  • Imalatsiz olmazImalatsiz olmaz1 sa önce
    Besi ciftligi devlete daha cok kazandirir.disardan et aliyoz.turist zaten geliyor
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