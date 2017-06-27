NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Bütün tedbirler alındı

Politico dergisine konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Rusya’nın askeri varlığını giderek artırdığını ifade ederek her şeye karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

NATO'nun Kırım'ın ilhakı gibi bir durumun tekrarına izin vermemek için Rusya'nın her askeri adımını takip ettiğini belirten Pavel, "Rusya'nın ne niyetle askeri gücünü artırdığını tam olarak bilmiyoruz" dedi.

RUSYA'YA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Rusya'nın Kaliningrad ve Kırım bölgelerinde nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze yerleştirdiğine dair raporlar bulunduğunu ifade eden Pavel, "Bizi kaygılandıran bazı hususlar var ve hazırlıklı olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Pavel, Rusya'nın geniş ve kapsamlı şekilde ordusunu modernize ettiğini, hiçbir NATO müttefikinin Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı benzer bir tehditle mücadele etmek zorunda kalmaması için hazırlık ve kabiliyet anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

NATO'nun terörizmle mücadele alanında da önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Pavel, ittifakın sadece devlet aktörlerinden kaynaklanan tehditlere odaklanma lüksünün bulunmadığını vurguladı.