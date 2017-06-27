Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Bütün tedbirler alındı

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Rusya tehdidine ilişkin açıklama yaparak her şeye karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

27 Haziran 2017 Salı 15:53
NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Bütün tedbirler alındı

Politico dergisine konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel, Rusya’nın askeri varlığını giderek artırdığını ifade ederek her şeye karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

NATO'nun Kırım'ın ilhakı gibi bir durumun tekrarına izin vermemek için Rusya'nın her askeri adımını takip ettiğini belirten Pavel, "Rusya'nın ne niyetle askeri gücünü artırdığını tam olarak bilmiyoruz" dedi.

RUSYA'YA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Rusya'nın Kaliningrad ve Kırım bölgelerinde nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze yerleştirdiğine dair raporlar bulunduğunu ifade eden Pavel, "Bizi kaygılandıran bazı hususlar var ve hazırlıklı olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Pavel, Rusya'nın geniş ve kapsamlı şekilde ordusunu modernize ettiğini, hiçbir NATO müttefikinin Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı benzer bir tehditle mücadele etmek zorunda kalmaması için hazırlık ve kabiliyet anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

NATO'nun terörizmle mücadele alanında da önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Pavel, ittifakın sadece devlet aktörlerinden kaynaklanan tehditlere odaklanma lüksünün bulunmadığını vurguladı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:53
  1. NATO
  2. Rusya
  3. petr pavel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı