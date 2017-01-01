Rusya'ya göre FETÖ’cüler CIA casusu

Rusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan Ertuğ, Rusya'nın FETÖ mensuplarına CIA adına çalışan ajanlar olarak baktığını açıkladı.

Rusya'ya göre FETÖ’cüler CIA casusu
Eklenme: 01 Ocak 2017, 13:08
Bu haber 8.184 kez okundu

Rusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan Ertuğ, Rusya'nın FETÖ mensuplarına adına çalışan ajanlar olarak baktığını açıkladı.

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ardından Putin'in FETÖ tehlikesini daha iyi gördüğünü söyleyen Ertuğ, Putin'in bu suikastın perde arasında CIA'nın olduğunu düşündüğü ve bu cinayetin intikamını alacağını düşündüğünü belirtti. Ertuğ SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu:

SUİKAST AMACINA ULAŞAMADI

FETÖ'nün Rusya yapılanmasını anlatır mısınız?

FETÖ'nün Rusya'da şu anda yapılanması yok. Daha önce vardı. Bu konuda en erken farkına varan Rusya oldu ve bu okullar kapatıldı. Tüm öğretmenler de sınırdışı edildi, hatta bazı öğretmenlerin sınırdışı kaşelerinin altında gerekçe olarak CIA hesabına casusluk yaptıkları notu düşüldü.

Rus Büyükelçisi FETÖ'cü çevik kuvvet mensubu polis tarafından öldürüldü. Daha önceden de Rus uçağının düşürülmesinde de bir FETÖ parmağı olduğunu söylemiştiniz...

Ben senelerdir FETÖ'nün bir sahte bayrak operasyonu olduğunu söyledim. Bu sahte bayrağın arkasında çok açık ABD derin devleti görünüyor. Fakat Amerikan derin devletinin de bir kanadı.

Yani BOP'u yapmak isteyen, Ortadoğu'daki Müslüman devletlerin içine kan ve ateş saçmak isteyen kliğin kontrolündeki bir sahte bayrak operasyonudur. Büyükelçinin öldürülmesi olayıyla bu uçağın düşürülmesi olayı arasından hiçbir fark yok.

Başarıya ulaşabildiler mi?

Hepimiz de gördük ki başarıya ulaşamadılar. Putin cinayetin arkasındaki gerçek suçluyu gördü ve bugün Türkiye Rusya ilişkileri çok daha sıkı hale gelmiştir.

PUTİN GEREĞİNİ YAPAR

Rusya'nın FETÖ'ye yönelik ne gibi yaptırımları olur?

Trump sözlerini tutarsa CIA'da her akşam içtikleri viskinin içine iki damla Ortadoğulu çocuk kanı koymaktan zevk alan alçak sürüsü evde oturmak zorunda kalacak. O nedenle de giderayak son bir hamle yaptılar ve çok problemli bir ilişki yumağını Donald Trump'ın kucağına bırakmaya çalıştılar.

Şimdi bunu Rus gizli servisi görüyor, Putin ve Rus gizli servisi bu tehlikenin devam etmesine izin vermeyeceklerdir. Putin gereğini yapacaktır.

Bu polis memuru gibi başka uyuyan hücreler de olabilir mi?

Ben bu polis memurunun uyuyan bir hücrenin mensubu olduğunu zannetmiyorum. Bu polis memurunun, 15 Temmuz'dan sonra da faal bir şekilde ilişki içinde olduğu bir yapı olduğunu düşünüyorum.

RUSLAR MİSİLLEME YAPACAKTIR

Ruslar FETÖ izini tespit ettiği zaman CIA ile karşı karşıya gelir mi?

O izi gördüler ki "Putin cinayetin arkasındaki gücü biliyorum" dedi. Bunlar zaten karşı karşıya geldiler. Özellikle Suriye ve Ortadoğu'da kimlerin parmağı olduğu konusunda Rusya'nın çok ciddi çalışmaları var,

Rus gizli servisi intikam alır mı? Nasıl karşılık verir? "

''Onlar bizim elçimizi öldürdü, biz de bir Amerikan elçisi öldürelim." Böyle bir intikam tarzı olmaz. Ama öyle bir iş yapacaklardır ki CIA'da oturanlar "Keşke 20 elçimizi vursalardı da bunu yapmasalardı" diyecektir. Mesela Ukrayna'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde kimsenin aklına gelmeyecek biçimde bir cevap verirler.

DOLMABAHÇE'DE KARTVİZİT BIRAKTILAR

FETÖ'nün uyuyan hücreleri ne gibi suikastlar yapabilir? 

Örgütün gücü zayıfladıkça eylem tarzı değişir. İşte mesela PKK yola mayın döşüyor, bombalı araçla saldırıyor. Bundan sonra sadece FETÖ'den değil, diğer terör örgütlerinden de suikast tarzı eylemler beklemeliyiz.

Çünkü mesela PKK-PYD'nin ve FETÖ'nün küratörü Langley'deki insanlardır. Bunu nereden uyduruyorsun derseniz, ilk defa kartvizit koydular.

Nasıl kartvizit koydular? 
Dolmabahçe saldırısında kullanılan patlayıcı TNT PETN RDX karışımıdır. Ordu envanteri dışında hiçbir yerde yoktur. Laboratuarda yapamazsınız.

Hatta RDX'in kimyasal formülü gizlidir. Bunlar sadece NATO ordularının cephaneliklerinde vardır. Bunu Suriye'den gelen bir katile vererek insanlarımızın şehit ettirilmesi, kartvizit anlamına geliyor.

Kaynak: Sabah

 
EtiketlerHaberGüncel HaberlerSon Dakika HaberleriTürkiyeDünyaPolitikaEkonomiFinansDövizBorsaSporFutbolsiyasetSağlıkKültür SanatMüzikSinemaMagazinModaBilim TeknolojiKöşe YazılarıTatilHava DurumuTVCanlıRusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan ErtuğRusyaFETÖCIACIA ajanı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ahmet öztürk

1985 ve1986 dönemlerinde bafra askerlik şubesinde yazıcı olarak askerlik yaptığım dönemde şubeye gelen ve giden evrakların alımını ve klosörlenmesini bizzat ben yapıyordum o dönem çorum askerlik dairesinden dönemim cumhuru kenan evren ve g,kurmay başkanı imzalı çok gizli içerikli bir evrak kurye vasıtasıyla şubeye getirildi,gelen yazıda cemaatin devlet kurumlarına sızdığını ve bu kişilerin önemli noktalara gelinceye kadar gerçek kişiliklerini gizleyeceğini ve özellikle tsk içinde yapılanacaklarını ve dikkatli olunması varsa şüpelenilen personelin g.kurmaylığa bildirilmesi içerikli bir yazıydı,dönemin şube başkanı ben orda bulunduğum zaman yeni bir tainle geldi,veteğmen olan bu şahıs geldiği ve bilmediği bir ilçede kimlerle iletişim kuracağını gelmeden önce öğrenmiş bir sarraf ve bafra lisesinde din ahlak dersleri öğretmeniyle iletişime geçti ve sonrasında,ilçede görev yapan başta belediye başkanı olmak üzere kişi ve kurumlar hakkında edindiği bilgileri mektup yazarak istanbulda bir adrese bilgilendiriyordu,sonrasında şubede görevli sivil memurları fetva vermek adına beyinlerine yıkama çabasına girişti ve ben postasıda olduğu için herşeyi dikkatle izliyor bilgi topluyordum,daha sonra sivil personelle birleşip g.kurmaylığa bildirdik,ben terhis olup geldim,genel kurmay istihbaratdan iki albay sivil personele konuyu sormuş onlar herşeyi anlatmış fakat albaylar teğmeni korumak için ellerinden geleni yapmışlar,fakat bana terhisin arkasından mit mensubu arkadaşlar geldi,senin bildiklerinin doğrusunda ve bize vereceğin bilğiler doğrusunda biz gerekeni yapacağız dediler aylarca bu konu üzerinde onlarla çalıştık ve şube başkanını görevden uzaklaştırdık,sonrası benim için hiç iyi olmadı iflasıma giden yol oldu,demem oki bu fetö yapısı çok eski ve çok gizli bir yapılanma,iki albayın 86 da delilleri sağlam olduğu halde teğmeni korumaları düşündürücü,ben onun için diyorum şu fetö dizi ve filmleri incelensin ısrar sebebim bu bunlar korkunç bir yapılanma

Cevapla

ahmet 2

aha, imdi ögrendik, oldu bitti yani. o- rus demeseydi bilmeyecekti

Cevapla

osmanoğlu2023

sayın Putinin dediğini sayın CBaşkanımız 15 temmuza kadar kimseye anlatamamıştır... dolaysıyla halkımız 15 temmuzu yaşama ve karşıkoyma durumunda kalmıştır...malesef vema teessüf!

Cevapla

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ