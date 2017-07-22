Rusya'ya giden tonlarca üzüm gittiği gibi geri döndü!

Rosselhoznadzor açıklamasında Türkiye’den gelen üzümde sorunlar yaşandığını önceki gün duyurdu. Kurumun Krasnodar il müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Türkiye’den üzüm yükünün 20 Temmuz tarihinde deniz yoluyla Rusya'nın Novorosiysk limanına geldiği kaydedildi. 23 tondan oluşan partide denetim gerçekleştiren müfettişler, Türkiye’de verilen belgelerde “temiz” vizesi olmasına rağmen “Kaliforniya çiçek tripsi” olarak adlandırılan Akdeniz sineği larvası buldukları söylendi. Karantina gereği bu tür haşere içeren ürünlerin Rusya topraklarına girişi yasak olduğu için 23 tondan üzümün geri gönderildiği kaydedildi.