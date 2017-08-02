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Rusya'ya büyük şok! İstenmeyen adam ilan ettiler

Moldova'nın, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'i istenmeyen adam ilan ettiği duyuruldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:17
Rusya'ya büyük şok! İstenmeyen adam ilan ettiler

Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in bir televizyona, Moldovalı ve diğer yetkililere ülkesinin "özel yaptırımlar" uygulayacağını açıklamasının üzerine istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Farit Mukhametshin'in de kınandığı açıklamada, "Moldova, Rusya ile karşılıklı güvene dayalı ikili ilişkiler geliştirmek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Uçağının Romanya ve Macaristan hava sahasına girmesi engellenen Rogozin, bunun üzerine cuma günü Moldova'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Rogozin, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretini engelleyen Moldovalı ve diğer yetkililere ülkesinin "özel yaptırımlar" uygulayacağını söylemişti.

Avrupa Birliği, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından Rogozin'e vize yasağı uygulamaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:17
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