Cloudflare

Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu

NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında başından vurulmuş hâlde bulundu. Rusya böylece son bir haftada üçüncü diplomatını kaybetti.

Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
Eklenme: 24 Aralık 2016, 15:42
Bu haber 694 kez okundu

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov’un ölümünden sonra bu kez NATO Baş Denetçisi Yves Chandelon aracında ölü bulundu. Yetkililer Chandelon’un şüpheli ölümünün intihar vakası olabileceğini söylese de ailesi bunu kabul etmiyor.

Rus Pravda gazetesinin haberinde, Chandelon’un cesedinin yaşadığı Lens kentine 100 km, çalıştığı ofise ise 140 km mesafede bulunduğunu yazdı.

Habere göre 60 yaşındaki Chandelon’un üzerine kayıtlı üç adet ruhsatlı silahı bulunuyor. Ancak Chandelon’un elinde bulunan silahın hiçbir kaydı yok.

Öte yandan NATO yetkilisinin ölümünden kısa süre önce garip telefonlar almasının ortaya çıkması da olayın üzerindeki ‘suikast’ şüphelerini artırıyor.

Terörizme maddi kaynak sağlanmasıyla mücadele konusunda çalışan Chandelon’un geçen cuma günü öldürüldüğü ve haberin gizlendiği ifade ediliyor.

 
EtiketlerRusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey KarlovRusya Dışişleri BakanlığıPetry PolshikovAndrey KarlovRusyaNATO Baş Denetçisi Yves ChandelonChandelon’un şüpheli ölümüLensNATO Baş Denetçisi Rus Yves ChandelonRusya suikast
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
  • Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
  • 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
  • Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...
  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulunduRusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu

NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında…

Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!

İki ayı aşkın süredir devam eden ve yavaş ilerleyen operasyonda,…

PKK'ya son uyarı: VururuzPKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini…

Almanya'da OHAL günleriAlmanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da…

Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!

Finlandiya’da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında…

Bir haftada üç suikastBir haftada üç suikast

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine…

TSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldüTSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK, El-Bab'da 141 DEAŞ hedefini imha…

İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktüİdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek İdlib'e sığınan sivilllerin…

Redine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattırRedine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır

Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları ile…