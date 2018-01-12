Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'ya ait İHA düşürüldü

Suriyeli muhaliflerin Hama ilinde devam eden çatışmalarda Rusya'ya ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:39
Rusya'ya ait İHA düşürüldü

Suriyeli muhaliflerin Hama ilinde devam eden çatışmalarda Rusya'ya ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Hama ili kuzey kırsalında muhaliflerin karadan uçaksavar silahlarıyla hedef aldığı Rusya'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Muhalif kaynaklar insansız hava aracının Hama ili kuzeydoğu kırsalındaki Atşan bölgesinde düşürüldüğünü ifade ederken, sosyal medya ağları üzerinden düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan muhalifler tarafından geçtiğimiz gün Hama ve İdlib kırsallarında Rusya ve İran destekli koalisyona karşı başlatılan saldırılarda en az 15 köy geri alınırken, bölgede şiddetli çatışmalar halen devam ediyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:39
  1. Hama
  2. Rusya'
  3. İHA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi uyarısı
    1. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve..
    2. Türkçe yeterlik sınavı hangi..
    3. Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri..
    4. Yunanistan'da polis ve göstericiler..
    5. Conte dakikalarla kazadan kurtuldu!
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 12..
    7. Tanesi 875 liradan satılıyor
    8. Beykoz’da 1 etap uygulama imar..
    9. Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki!
    10. O ülkede asker sokağa indi!
    11. Cinayet zanlısı emniyete gidip ’ben..
    12. FETÖ'cü Altan ve Alpay’dan ikinci..
    13. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    14. Tunus devrim öncesine mi dönecek?
    15. Emre'den Fenerbahçe açıklaması! 'Kolum..
    16. AB'den İran açıklaması
    17. Rusya'ya ait İHA düşürüldü
    18. Bir adet kalkan 875 lira
    19. Facebook büyük bir değişime gidiyor
    20. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…