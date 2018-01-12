Rusya'ya ait İHA düşürüldü

Suriyeli muhaliflerin Hama ilinde devam eden çatışmalarda Rusya'ya ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Hama ili kuzey kırsalında muhaliflerin karadan uçaksavar silahlarıyla hedef aldığı Rusya'ya ait İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Muhalif kaynaklar insansız hava aracının Hama ili kuzeydoğu kırsalındaki Atşan bölgesinde düşürüldüğünü ifade ederken, sosyal medya ağları üzerinden düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan muhalifler tarafından geçtiğimiz gün Hama ve İdlib kırsallarında Rusya ve İran destekli koalisyona karşı başlatılan saldırılarda en az 15 köy geri alınırken, bölgede şiddetli çatışmalar halen devam ediyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr