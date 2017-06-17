İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'ya 5 milyon dolarlık kiraz ihracatı

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık dönemde 2 bin 409 ton kiraz ihraç edilerek 5 milyon 56 bin dolar gelir elde edildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:36
Rusya'ya 5 milyon dolarlık kiraz ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde limon, mandarin, soğan, greyfurt, kayısı, şeftali, portakal, kiraz, ayva, lahana, erik, patates, karnabahar, karpuz, kavun, pırasa ve biber olmak üzere 17 kalem meyve ve sebze ihraç edildi.

Belirtilen dönem aralığında kiraz, ayva, lahana ve kavun ihracatında önceki yıla göre hem miktar hem de gelir açısından artış yaşandı. Miktar bazında en fazla artış yüzde 135 ile kirazda yaşanırken, bunu yüzde 47 ile ayva, yüzde 42 ile lahana, yüzde 40 ile limon takip etti.

Gelir açısından değerlendirildiğinde ise en fazla artış yüzde 67 ile ayvada, yüzde 54 ile kirazda, yüzde 12 ile kavunda gerçekleşti. Türkiye, geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya bin 27 ton kiraz ihraç ederek, karşılığında 3 milyon 276 bin 186 dolar gelir elde etmişti.

Bu ürünün ihracatında miktar bazında yüzde 135, gelir bazında ise yüzde 54 artış yaşanarak ihraç edilen ürün miktarı 2 bin 409 tona gelir ise 5 milyon 56 bin 199 dolara yükseldi.

Kiraz ihracatının 538 tonu Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi. Bölgeden yapılan kiraz ihracatından 1 milyon 346 bin 819 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl bölgeden 98 ton limon ihraç edilerek 220 bin 240 dolar gelir sağlanmıştı.

Doğu Karadeniz, Türkiye'den Rusya'ya yapılan kiraz ihracatının miktar bazında yüzde 26'sını gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'den Gürcistan ve Kazakistan'a da 2017 yılının 5 aylık döneminde toplam 26 ton kiraz ihraç edilerek karşılığında, 6 bin dolar gelir elde edildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:36
  1. Rusya
  2. Türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    1. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
    2. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    3. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    4. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    5. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    6. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    7. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    8. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    9. Fotokapanla görüntülendiler
    10. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    11. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    12. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    13. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    14. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    15. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    16. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    17. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    18. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    19. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    20. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti