Rusya'nın yeni tankı 2019'da seri üretimde!
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, yeni T-14 Armata tankının seri üretiminin 2019’dan sonra başlayabileceğini söyledi.21 Haziran 2017 Çarşamba 14:04
Rus silah sevi Uralvagonzavod’la (UVZ) bir toplantıda konuşan Rogozin “UVZ yönetiminin Armata tanklarının 2019’da askeri poligonlara çıkacağını ve seri üretimine başlanacağını onaylamasını umuyorum” dedi.
Rogozin, Armata’nın, T-72 tankı gibi Rus ordusunda yıllarca kullanılmasını umduğunu da vurguladı.