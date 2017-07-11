Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim Türkçe...

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov, göreve başladıktan sonra ilk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyledi.

11 Temmuz 2017 Salı 16:19
Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim Türkçe...

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İlk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyleyen Yerhov, yakın bir zamanda göreve başlayacağını belirterek Türkçe öğrenmesi için "İnşallah becerebilirim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksey Yerhov'un Ankara Büyükelçiliği görevine atanmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Yerhov, Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine atanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:19
  1. Aleksey Yerhov
  2. rusya
  3. Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksiciler 10 Temmuz'da 15 Temmuz konvoyu oluşturacak
    1. Taksiciler 10 Temmuz'da 15 Temmuz..
    2. BM'den skandal açıklama!
    3. Türk Hava Yolları’nın Tercihi Yeniden..
    4. Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim..
    5. KAAN’ın yeni modeli A1 satışa sunuldu
    6. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına..
    7. Barzani ile bir kriz daha! Kerkük'e..
    8. Selçuklu altyapı ve asfaltta hedefi aştı
    9. Kayıplara karıştı: Ya kafama..
    10. Ölüm Asteroidi bugün Dünya'yı teğet..
    11. Rusya: Türkiye ile aramızda sorun yok
    12. Güngören AGD Yaz Etkinlerinde İmanlı..
    13. MHP'de 50 kişi istifa ettiğini duyurdu
    14. ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e..
    15. Türkiye sınırının dibinde şoke eden..
    16. Fikret Hakan'ın son sözleri ortaya..
    17. Koalisyon güçleri Musul'da sivilleri..
    18. Hollanda: MİT Lahey'de gizli karargah..
    19. Yükselen bir ses: Yalnızca İslam..
    20. Suriyeli kadını ölüme böyle götürmüşler
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın