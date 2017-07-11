Rusya'nın yeni Büyükelçisi: İlk işim Türkçe...
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov, göreve başladıktan sonra ilk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyledi.11 Temmuz 2017 Salı 16:19
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
İlk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyleyen Yerhov, yakın bir zamanda göreve başlayacağını belirterek Türkçe öğrenmesi için "İnşallah becerebilirim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksey Yerhov'un Ankara Büyükelçiliği görevine atanmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.
Yerhov, Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine atanmıştı.