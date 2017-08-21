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Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi AB'nin yaptırım listesinde

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Anatoliy  Antonov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:44
Rusya'nın yeni ABD Büyükelçisi AB'nin yaptırım listesinde

AB Resmi Gazetesi'nde 2015 yılından bu yana yaptırım listesinde ismi  bulunan Antonov, Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğü 2011-2016  yılları arasında "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını  tehdit eden politikalar oluşturmakla" suçlanıyor.

Yeni görevine atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan  Antonov, görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington  Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine geçecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:44
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