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Rusya'nın 'vururuz' açıklamasına ABD'den jet yanıt!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya'nın Suriye'deki ayrışma kanalının askıya alınması ve Fırat'ın batısına geçen uçakların vurulabileceği açıklamasına, "Kuvvetlerimizin orada başının çaresine bakacak kabiliyete sahip olduğuna güvenim tam" sözleriyle cevap verdi.

20 Haziran 2017 Salı 07:32
Rusya'nın 'vururuz' açıklamasına ABD'den jet yanıt!

Washington'da Ulusal Basın Kulübünde öğlen yemeğine katılan Dunford, Kulübün Başkanı Jeff Ballou'nun sorularını yanıtladı.

Orgeneral Dunford, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin güvenli ayrışması için kurulu olan iletişim kanalının bu sabaha kadar etkili bir şekilde kullanıldığını ve söz konusu kanalın önümüzdeki saatlerde tekrar kurulması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu kanalın 18 ay boyunca sahadaki özellikle de havadaki kuvvetlerini koruma konusunda etkili olduğunu ifade eden Dunford, iletişim kanalının çalışmasının operasyonlar bakımından önemli olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayı medyadan öğrendiğini ifade eden Dunford, konuyla ilgili diplomatik görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Bollou'nın, "Rusya'nın ABD kuvvetlerini vurmayacağına ne kadar eminsiniz?" şeklindeki sorusuna Dunford, "Bizim harekat merkezimiz ile Rusya Federasyonu'nun harekat merkezi arasındaki iletişimin devam ettiği konusunda eminim. Kuvvetlerimizin orada başının çaresine bakacak kabiliyete sahip olduğuna güvenim tam." diye cevap verdi.

Dunford, bölgede bir olay olduğunda ABD ile Rusya'nın iletişim kanalları üzerinden birbiriyle iletişime geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Amerikalı komutan, ABD'nin Suriye savaş uçağını düşürmesinin yasal zemininin, "kuvvet koruma kapsamında Kongre tarafından 2001 yılında verilen Askeri Güç Kullanma Kanunu olduğunu" dile getirdi.

ABD savaş uçakları dün PYD/PKK'nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarına ateş açması üzerine bir Suriye SU-22 savaş uçağını düşürmüş, Rusya Savunma Bakanlığı da ABD ile kuvvet ayrışma kanalını askıya aldığını ve Fırat Nehri'nin batısına geçen koalisyon uçaklarının vurulacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 07:32
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  • iszugeniszugen1 sa önce
    inşallah birbirlerini yerlerde ordaki insanlar kurtulur
  • hamidohamido3 sa önce
    Yapar veya yaptırabilirsesıra rusyada
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