Rusya'nın Türkiye korkusu: Eğer başlarsa...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD'nin yeni yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı saatler içinde terk edebilecekleri yönündeki açıklamasını Rus basınına değerlendiren Puşkov, Ruhani'nin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini, İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının muhtemel olduğunu ve bu durumun Ortadoğu'da silahlanma yarışını körükleyebileceğini söyledi.

'İRAN ANLAŞMADAN ÇEKİLİRSE ŞAŞIRMAM'

Puşkov, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırım politikasını gözden geçirmeyi reddetmesi halinde Tahran yönetimi nükleer anlaşmadan çekilirse hiç şaşırmayacağım. Bu konuda her şey ABD'ye bağlı" dedi.

'ABD'NİN ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELMESİ, KRİZLERE YOL AÇIYOR'

ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a baskıyı devam ettirmesi ve İran'ın yaptırımların sertleştiğini görmesi halinde Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, Kuzey Kore, İran ve bazı ülkeler, ABD'yi çalışma yapılamayacak bir ülke olarak görüyor. Eğer bir ülkeyle çalışamıyorsanız, o zaman onu müzakere masasına oturmaya mecbur etmelisiniz. ABD dış politikasının askeri baskıyı temel seçenek olarak görmesi ve bazı ülkelerin buna boyun eğmemesi, yeni krizlerin doğmasına neden oluyor. Eğer İran anlaşmadan çekilirse, yeni bir krizle karşı karşıya kalacağız."

'TÜRKİYE, SİLAHLANMA YARIŞINA SEYİRCİ KALMAZ'

Öte yandan Puşkov, bu krizin bazı ülkeleri kendi nükleer silahlarını üretmeye yönelteceğini savundu.

Rus senatör, "Suudi Arabistan ve İran ilişkilerindeki gerilim o kadar yüksek ki, eğer İran kendi nükleer silahlarını imal ederse, Riyad da bu yönde adım atabilirler. Türkiye de bölgenin önemli ülkelerinden biri. Ankara şu anda bu konuyu gündeme getirmiyor ancak Ortadoğu'da silahlanma yarışı başlarsa Türkiye'nin buna seyirci kalacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni kabinesindeki bakanlar için mecliste yapılan güven oylaması oturumunda konuşan Ruhani, "ABD'deki yeni devlet adamları, yaptırım ve dayatmaların olduğu geçmiş döneme geri dönmek istiyorsa, İran'ın birkaç hafta-ay değil, birkaç saat içinde eski kapasitesine çok daha gelişmiş olarak döneceğini bilmeli" demişti.