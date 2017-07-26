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Rusya'nın 'teslim oluyorlar' yalan propagandası

Suriye rejiminin sıklıkla yaptığı 'teslim olan muhalifler' haberlerine Rusya da ortak oldu. ​

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
Rusya'nın 'teslim oluyorlar' yalan propagandası

Suriye rejiminin sıklıkla yaptığı 'teslim olan muhalifler' haberlerine Rusya da ortak oldu.

Rusya kaynaklı bir internet sitesi tarafından paylaşılan görüntülerde Suriye'nin Hama kenti kuzey kırsalında bazı "muhaliflerin" yanlarında Rus askeri güçlerinin de bulunduğu rejim askerine teslim olduğu anlar görüntülenmiş.

Görüntülerde teslim olduğu ifade edilen "muhaliflerin" ellerindeki "güvenli çıkış" belgelerini rejim güçlerine teslim ettiği görülüyor. Öte yandan teslim olma işlemi sırasında alandaki Rus askerlerinin de görüntüleri kameraya yansıtılmış. Yine fotoğrafların arka planında Rusya'ya ait bir zırhlı araç görülmekte.

Muhalif kaynaklar ise bu olayın tamamen kurmaca ve yalandan ibaret olduğunu ifade ederken, bölgede bir teslim olma olayının gerçekleşmediğini belirttiler. Rejimin sürekli yaptığı yalan haber ve görüntülerin bu sefer Rus menşeli olarak çıkartıldığını ifade eden kaynaklar, bölge isminin bile verilmediği haberlerin kesinlikle gerçek olmadığını savundu.

Öte yandan Rus haber sitesinin bu haberinden sonra, rejime yakın kişi ve kurumlar da sosyal medya üzerinden bu görüntüleri gündeme getirmeye başladı. 

Rejim güçleri ve müttefiklerinin Suriye savaşında bu tür propagandalara oldukça sık bir şekilde başvurduğu biliniyor. Yalanlanan bu tarz haberler daha önce birçok kez Halep başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinden servis edilmişti.

Mepa News

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
  1. Rusya
  2. Rus askeri güçleri
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 59 dk önce
    Rusya ' da, Yalan Algı Operasyonuna, Başlamış.
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