Rusya'nın Suriye korkusu! 'Bahane üretilmesin'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Yüksek Danışma Konseyi Başkanı Abdullah eş Şeyh ile görüşen Matviyenko, "Batı koalisyonunun Irak'ı kimyasal silah bahanesiyle işgal etmesini deneyimledik. Rusya, kanıta dayanmayan bu senaryonun Suriye'de tekrarlanmasını istemiyor" dedi.

''BAŞKA ÜLKELERE GİRMEK İÇİN BAHANELER ÜRETİLMESİN''

Başka ülkelere girmek için bahaneler üretilmesini istemediklerini belirten Matviyenko, Suriye'deki Şayrat hava üssüne düzenlenen saldırının uluslararası hukukun en ağır ihlali olarak gördüklerini ve bunun egemen bir ülkeye yönelik saldırganlık eylemi olduğunu düşündüklerini iddia etti.