Rusya'nın rezervleri azaldı

Rusya'nın Rezerv Fonu, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 975 milyar rubleye geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Rezerv Fonu geçen ay yüzde 1,1 gerileyerek 975 milyar rubleye (yaklaşık 16,8 milyar dolar) düştü.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu ise ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 4,1 trilyon rubleye (yaklaşık 71,1 milyar dolar) düştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, emeklilik fonunda oluşan bütçe açığı nedeniyle Ulusal Refah Fonu'ndan ekim ayında 1,3 milyar dolarlık döviz satıldığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı, bütçe açığının kapatılması amacıyla geçen yılın nisan, mayıs ve ağustos aylarında Ulusal Refah Fonu ve Rezerv Fonundan yaklaşık 1,2 trilyon ruble harcamıştı. Ülkenin Rezerv Fonu 2015'te 3,6 trilyon ruble, Ulusal Refah Fonu da 5,2 trilyon ruble seviyesindeydi.