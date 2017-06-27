Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya başladılar

Rosneft, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket sunucularının çok büyük bir siber saldırı altında olduğunu açıkladı. Rusya Federasyonu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu petrol devi, ülkenin bilişim bürosuna saldırıyı incelemesi için çağrıda bulundu.

'SALDIRININ DEVAM ETMEKTE OLAN DAVAYLA İLGİLİ OLMADIĞINI UMUYORUZ'

Siber saldırının henüz petrol üretimini etkilememekle birlikte çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Rosneft, her ihtimale karşı şirketin yedek kontrol sisteminin devreye alındığını açıkladı.

Rosneft'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle bir not da düşüldü:

Zira bugün, sabah saatlerinde, Rosneft'in rakiplerinden olan Sistema Holding'e ait Bashkortostan Enerji firmasının tepe yöneticisi Vladimir Yevtushenkov'un tüm varlıklarının dondurulduğunu belirtilmişti.

MTS'DEKİ 31,76 HİSSESİNE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

Mahkeme kararına göre Sistema Holding'in sağlık hizmeti sunan zinciri Medsi'de bulunan tüm hisselerinin yanı sıra Bashkortostan Enerji'de bulunan yüzde 90,47 ve mobil operatör şirketi MTS'deki yüzde 31,76 hissesine de sınırlama getirilmişti.

Rosneft'in bahsettiği dava ise, Sovyet Petrol Bakanlığı'nın varlıklarının transferiyle kurulan Bashneft'i 2009 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra, Sistema'nın 2014 yılına dek şirkete ait 3 milyar dolarlık varlığı iç etmesiyle alakalıydı.

Öte yandan Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un da bazı banka ve enerji şirketleriyle birlikte siber saldırı altında olduğu açıklandı.