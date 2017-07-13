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Rusya'nın Kırım'a getirdiği türbinler fotoğraflandı!

Moskova'nın işgal altında tuttuğu bölgedeki Sivastopol Limanı'na yanaşan gemiden Siemens gaz türbinleri indirildi. Olay, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı bir test niteliğinde.

13 Temmuz 2017 Perşembe 08:47
Rusya'nın Kırım'a getirdiği türbinler fotoğraflandı!

Kırım'ı üç yıl önce topraklarına katan Rusya, Karadeniz kıyısındaki kente gaz türbinleri getirdi.

Reuters haber ajansı, iki gaz türbininin Sivastopol Limanı'na indirildiğini bildiriyor. Ajansın servis ettiği fotoğraflarda, rıhtıma çekilen türbinlerin mavi bir brandayla kapatıldığı görülüyor.

Sevkiyatta ayrıca bir de jeneratörün yer aldığı belirtiliyor.

Moskova yönetimi, gaz türbinlerini Taman elektrik santralinde kullanacak.

Siemens dava açtı

Söz konusu türbinler, Alman firması Siemens'e ait. Rusya'nın hamlesi, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Siemens sözcüsü Wolfram Trost, yaptırımlara rağmen Kırım'a getirilen gaz türbinleri için Rusya'nın başkenti Moskova'da dava açtıklarını ilan etti.

Siemens'ın dava açtığı firma, aynı zamanda ortağı olan Rus Technopromexport (TPE) şirketi. TPE'nin Kırım'da termik santral inşa ettiği biliniyor.

Sevkiyat ilk olarak Haziran ayının son gününde sosyal medyaya yüklenen video görüntüleriyle gündeme getirilmişti.

Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle biten Ukrayna-Rus savaşında taraflar Minsk anlaşmasını imzaladı. AB ve ABD, Kırım'ın işgali yüzünden Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Savaşta 10 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 08:47
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