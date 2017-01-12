Rusya'nın 'kara gün' parası tükeniyor!

Rusya’nın “kara gün” parası olarak bilinen Rezerv ve Ulusal Kalkınma fonları ekonomik kriz döneminde tükenmeye devam ediyor.

TASS ajansının Maliye Bakanlığı’na dayanan Haberine göre, Rezerv Fonu 2016 yılında yüzde 73,3 azalarak 972,13 milyar rubleye, Ulusal Kalkınma Fonu ise yüzde 16,6 azalarak 4,36 trilyon rubleye geriledi.



Rezerv Fonu 2016’nın son ayında yüzde 58,2, Ulusal Kalkınma Fonu yüzde 5,81 azaldı.



Petrol gelirlerinin yüksek olduğu yıllarda Rusya’nın “kara gün” parası olarak oluşturduğu rezervlerin, bu hızla tükenmeye devam etmesi halinde 2017 yılında tamamen tükenebileceği öngörülüyor.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında Rezerv Fonundan 6,87 milyar dolar, 6,44 milyar euro ve 1,21 milyar sterlin yaklaşık 966 milyar ruble karşılığında satılarak, bütçe açığının kapatılması amacıyla kullanıldı.