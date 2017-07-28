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Rusya'nın bahanesi bitmiyor! 90 ton şeftali...

Rus tarım ürünleri denetim ajans Rosselhoznadzor, Novorossiysk'te Türkiye'den getirilen ve zararlı böceklere rastlanan 90.8 ton şeftalinin ülkeye girişine izin vermedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:26
Rusya'nın bahanesi bitmiyor! 90 ton şeftali...

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada "Novorossiysk limanında yapılan incelemelerde Türkiye'den getirilen 90.8 ton şeftalide Kaliforniya çiçek tripslerine rastlandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, malın ülkeye girişine izin verilmediği ve Türkiye'den getirilen şeftalilerde bu durumun 14. kez yaşandığı, şimdiye kadar 156 ton şeftalide zararlı böceklere rastlandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:26
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