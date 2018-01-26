Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya’nın amacı Avrupa'da kaos çıkarmak

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Rusya’nın amacının sadece binlerce kişiyi öldürmek değil, aynı zamanda büyük bir kaos çıkartmak olduğunu söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 20:27
Rusya’nın amacı Avrupa'da kaos çıkarmak

MÜNÜBE YILMAZ

İngiltere Savunma Bakanı Gavinnn Williamson, Rusya’nın amacının sadece binlerce kişiyi öldürmek değil, aynı zamanda büyük bir kaos çıkarıp, İngiltere’ye daha da fazla zarar vermek olduğunu söyledi. “ Rusya’nın düşündüğü tek şey İngiltere’ye nasıl daha fazla zarar vereceği. “ açıklamasında bulunan Williamson, “Amaçları ekonomimiza zarar vermek, binlerce ve binlerce kişiyi öldürmek ve ülkemizde büyük bir kaosa sebebiyet vermek” ifadesinde bulundu. 3 sualtı doğalgaz boru hattı  ve 4 elektrik bağlantısı ile İngiltere’nin Avrupa’nın ihtiyacı olan elektriği üç milyon eve dağıttığını dile getirerek, İngiltere’nin enerji dağıtımında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Williamson, enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün de Rusya tarafında olduğunu söyledi.Williamson,  Kremlin’in halihazırda İngiltere’nin sistemlerini araştırdığını ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek “ Rusya, İngiltere’ye zarar vermek için, elimizdeki enerji kaynaklarını araştırıyor. Bizim Avrupa ile bağlantımızı keserek de Avrupa’yı enerjisiz bırakarak büyük bir kaos çıkartacaklar”  dedi.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor kayyuma devredildi
    1. Samsunspor kayyuma devredildi
    2. Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert..
    3. 'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı
    4. Macaristan Başbakanı'nın büyük..
    5. Bu insanlara dikkat! İşte münafıkların..
    6. Kızıl şeytan konuştu: Facebook ve..
    7. ABD sivilleri bombalıyor!
    8. Cuma günü neden 2 ezan okunur?
    9. Rus uzmanlar: Rusya askerlerini çekti..
    10. Rusya’nın amacı Avrupa'da kaos çıkarmak
    11. Açık açık söylediler: "Rusya..
    12. Hakkari'de 12 kişi mahsur kaldı...
    13. Güney Kıbrıs'ta 2 gün sonra büyük gün
    14. İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy
    15. Taiz operasyonu başladı
    16. Mart ayında bir araya geliyorlar
    17. Afrin'de eski ABD Özel Kuvvetler..
    18. Bu görüntüler bugün çekildi...
    19. Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır..
    20. O ülkede istenmeyen adam ilan edildi
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı