Rusya’nın amacı Avrupa'da kaos çıkarmak

MÜNÜBE YILMAZ

İngiltere Savunma Bakanı Gavinnn Williamson, Rusya’nın amacının sadece binlerce kişiyi öldürmek değil, aynı zamanda büyük bir kaos çıkarıp, İngiltere’ye daha da fazla zarar vermek olduğunu söyledi. “ Rusya’nın düşündüğü tek şey İngiltere’ye nasıl daha fazla zarar vereceği. “ açıklamasında bulunan Williamson, “Amaçları ekonomimiza zarar vermek, binlerce ve binlerce kişiyi öldürmek ve ülkemizde büyük bir kaosa sebebiyet vermek” ifadesinde bulundu. 3 sualtı doğalgaz boru hattı ve 4 elektrik bağlantısı ile İngiltere’nin Avrupa’nın ihtiyacı olan elektriği üç milyon eve dağıttığını dile getirerek, İngiltere’nin enerji dağıtımında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Williamson, enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün de Rusya tarafında olduğunu söyledi.Williamson, Kremlin’in halihazırda İngiltere’nin sistemlerini araştırdığını ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek “ Rusya, İngiltere’ye zarar vermek için, elimizdeki enerji kaynaklarını araştırıyor. Bizim Avrupa ile bağlantımızı keserek de Avrupa’yı enerjisiz bırakarak büyük bir kaos çıkartacaklar” dedi.