Rusya’nın ABD ve CIA’den intikam alma planı!

TÜRKİYE VE RUSYA YAKINLAŞTIKÇA ABD VE ALMANYA ORTADOĞUDA FİGÜRAN OLUYOR

Büyükelçinin öldürülmesi olayıyla bu uçağın düşürülmesi olayı arasında hiç bir fark yok. Bu sayın büyükelçinin şahsına yönelik bir suikast değil.

Orada atılan mermiler Türkiye ve Rusya'nın son zamanlarda gerçekleştirmiş oldukları çok güçlü ekonomik ilişkilere, geliştirmekte oldukları çok güçlü projelere özellikle enerji ve enerji nakil projelerine.. Üçüncüsü de bölgede bu akan kanın durdurulması, Müslümanların daha fazla cefa çekmemesi hatta sadece Müslümanların değil o coğrafyada yaşayan bütün insanların Ermenilerin, Alevilerin, Hıristiyan, Arapların, Ezidilerin cefa çekmemesi için çok samimi ve ciddi biri biçimde çaba harcanmaktadır. Mesela Halep'ten o sivillerin tahliye edilmesi konusunda Türkiye ve Rusya arasındaki o ciddi işbirliği ile binlerce insanın hayatı kurtarılmıştır. Bunlar kolay işler değildir. Okyanusun ötesindeki Langley'deki insanların kolayca hazmedeceği bir yenilgi değildir.

Aslında bu işbirliği Moskova'daki 3'lü deklarasyon Amerika'nın ve Almanya'nın bu Ortadoğu'daki oyunda figüran haline gelmeye başladıklarını gösteriyor.

Türkiye Şangay'a girebileceğinin işaretini vererek ve bu 3'lü ittifak içerisinde davranmaya başlayarak bu coğrafya üzerinde emeller besleyen bir takım insanların hayal kırıklığına uğramasına da yol açmıştır. Planları çökmüştür o nedenle Karlov'a atılan mermi Moskova'da yapılacak o 3'lü zirvenin engellenmesini de amaçlıyordu.

FETÖ'NÜN UYUYAN HÜCRELERİ HİÇ TAHMİN ETMEDİĞİMİZ YERLERDE ZARAR VEREBİLİRLER

Trump geldiği zaman eğer sözlerini tutarsa, CIA içerisinde Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren alçak sürüsü pijamalarını terliklerini giyip evlerinde oturmak zorunda kalacak. O nedenle de giderayak son bir hamle yaptılar ve çok problemli ilişki yumağını Trump'ın kucağına bırakmaya çalıştılar.

Şimdi bunu Rus gizli servisi görüyor, Türk gizli servisi görüyor. Bundan sonra Putin de biliyor, Türkiye de biliyor. Bu olay birçok kişinin gözünü açmıştır. Çok farklı bir noktaya gelmiştir.

Hatta biliyorsunuz 15 Temmuzdan sonra bir furya halinde, "bunlar ikinci bir darbe yapacaklar, asıl darbe arkada" gibi propagandalar yapıyorlardı. Ben ısrarla, "bundan sonra suikastlar bekleyin güçleri ancak ona yeter" demiştim.

Ama buradan şu yanılgıya düşmeyelim, rehavete düşmeyelim. Bu organizasyon 3 ayda, 6 ayda, 1 senede bitmez.

40 senede toplumun her kesimine sızmış bir organizasyon bu. Hiç tahmin etmediğiniz yerlerde zararları verebilirler.

SUİKASTÇİ POLİS UYUYAN HÜCRE DEĞİLDİ FETÖ'NÜN AKTİF BİR MENSUBUYDU

Ben polis memurunun uyuyan bir hücrenin mensubu olduğunu zannetmiyorum. FETÖ operasyonlarında arta kalan bir hücre olduğunu ve faal olduğunu düşünüyorum. Uyumaya yatırılmamıştır. Uyuyan hücre şudur; Bunlar soğuk savaş döneminin istihbarat terimleri.. İkinci Dünya Savaşından sonra demir perde gerisinde kalan Alman istihbarat servisinin Rus topraklarında kalan ajanlarının bir bölümü ilerde kullanılmak üzere o anda temas kurulması çok riskli olduğu için uyutulmuştur. Daha sonra o uyuyan hücrenin nasıl uyandırıldığını istihbaratçılar bilir. Ancak o başka bir şeydir. Ben bu polis memurunun 15 Temmuz darbesinden sonra da faal bir şekilde ilişki içerinde olduğunu düşünüyorum. Uyuyan bir hücre değil bu.

"RUSYA İSTİHBARATININ SUİKASTİN ARKASINDA CIA'NIN OLDUĞUNDAN HİÇ KUŞKUSU YOK

Rus gizli servisi o izi gördü ki Putin o açıklamayı yaptı. Bunlar zaten karşı karşıya geldiler. Özellikle Suriye ve Ortadoğu'da kimlerin parmağı olduğu konusunda Rusya'nın çok ciddi çalışmaları var.

Hatta terörün finansmanı konusunda çalışan çok usta bir Rus gizli servisi görevlisi de geçenlerde öldürülmüş olarak bulundu.

Muhtemelen bir bilgi alacağı kaynakla bir muhbirle buluşacakken tuzağa düşürüldü ve öldürüldü. Yani şu anda Rus gizli servisi özellikle batılı gizli servisler ve CIA dünyanın her yerinde boğuşuyor.

Yani Ukrayna'da boğuşuyorlar, Suriye'de boğuşuyorlar ve bu sadece Rus servisinin ve Rus devletinin biraz daha bilenmesini biraz daha ikna olmasını getirdi. Yoksa hiçbir kuşkuları yok o konuda.

RUSYA İSTİHBARATI SUİKASTİN İNTİKAMINI CIA'DEN ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE ALACAK

İstihbarat servisleri arasında şöyle bir yöntem yoktur. Onlar bizim elçimizi öldürdü bizde bir tane Amerikan elçisini öldürelim. Böyle bir intikam tarzı olmaz. Ama mutlaka ve mutlaka öyle bir iş yapacaklardır ki CIA'da oturanlar "keşke 20 elçimizi vursalardı da bunu yapmasalardı" diyecek hale gelebilirler.

Bizzat Putin'in çok kindar biri olduğunu biliyorum. Kolay kolay affetmez bu hadiseyi. Mutlaka buna bir cevap verecekler ama bir suikastla değil ama bir cinayetle değil. Mesela Suriye'deki bir hamleyle, Ukrayna'daki bir hamle ile veya dünyanın başka bir yerinde karşı karşıya geldikleri bir yerde ki bizim hiç tahmin edemeyeceğimiz hiç aklımıza gelmeyecek bir hamle ile karşılık verecekler.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA KULLANILAN PATLAYICININ MUCİDİ İNGİLİZLER'DİR

Bundan sonra da benim bekleyeceğim sadece FETÖ'den değil diğer terör örgütlerinden de güçlerinin zayıflamış olması dolayısıyla suikast tarzı eylemler beklemeliyiz. Çünkü PKK/PYD'nin, FETÖ'nün her ikisinin de küratörü Langley'deki insanlardır.

Bunu nerden uyduruyorsun derseniz ilk defa kartvizit koydular. Dolmabahçe'deki çevik kuvvet mensubu kardeşlerimizi şehit edildiği olayda kullanılan patlayıcılara bakın orada bu adamların kartviziti var.

Kullanılan patlayıcı TNT, PETN, RDX karışımı.

Ordu envanteri dışında hiçbir yerde yoktur. Laboratuvarda yapamazsınız. EYP olmaz. Hatta RDX'in kimyasal formülü gizlidir.

Yani TNT, "Trinitrotoluen" kimyasal formülü… PETN, "Pentaeritrol Tetranitrat"… RDX "Royal Demolition Explosive" demek.

Yani "kraliyet tahrip patlayıcısı". Mucidi İngilizlerdir. Deşifre olmasın diye kimyasal formülünü bile söylemeyip adını koymuşlar.

Bunlar sadece NATO ordularının cephaneliklerinde vardır. Bunu Suriye'den gelen bir katile vererek insanlarımızın şehit ettirilmesi bu aslında kartvizit anlamına geliyor. İşimiz zor.

Özellikle 20 Ocak'a kadar yeni çılgınlıklar deneyebilirler çok ihtiyatlı olmak lazım.

Kaynak: A Haber